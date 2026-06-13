Influencer surcoreana denuncia acto racista durante partido del Mundial en Guadalajara

Una influencer surcoreana denunció en redes sociales haber sido víctima de racismo por parte de un aficionado mexicano durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara, en medio de la Copa Mundial 2026.

La creadora de contenido aseguró que viajó desde Asia para asistir al torneo y compartir la experiencia con sus seguidores, pero terminó viviendo un incómodo episodio en las gradas del estadio. “Viajé por todo el mundo para asistir al Mundial y experimenté racismo. ¿Estoy siendo demasiado sensible?”, escribió en sus plataformas digitales.

La publicación rápidamente generó reacciones entre usuarios de distintas partes del mundo, quienes debatieron sobre los límites entre las bromas, el comportamiento de algunos aficionados y los actos discriminatorios durante eventos deportivos internacionales.

Hasta el momento, la FIFA ni las autoridades locales se han pronunciado oficialmente sobre el incidente. Mientras tanto, el caso continúa viralizándose en redes sociales en plena celebración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.