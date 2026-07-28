Anuel AA llega a Ecuador y sus fans decidirán la ciudad del concierto

Anuel AA llegará a Ecuador el 14 de noviembre de 2026

El artista puertorriqueño Anuel AA llegará a Ecuador para ofrecer un único concierto el próximo 14 de noviembre de 2026, como parte de su gira mundial Real Hasta La Muerte World Tour.

Por primera vez, serán los fanáticos ecuatorianos quienes decidirán la ciudad sede del espectáculo: Quito o Guayaquil.

La dinámica es organizada por Star Producciones y busca que el público elija la ciudad donde prefiere vivir esta experiencia.

Votación: Los fans eligen la ciudad

Los seguidores de Anuel AA podrán votar por la ciudad de su preferencia a través de la plataforma oficial www.anuelecuador2026.com, disponible hasta el 30 de julio de 2026.

Únicamente las personas registradas en la plataforma tendrán prioridad de compra durante la preventa exclusiva, por lo que se invita al público a registrarse cuanto antes.

Venta de entradas

La preventa exclusiva para las personas registradas comenzará el 15 de agosto de 2026, una vez definida la ciudad ganadora de la votación.

Las localidades y precios oficiales son:

Vista Reducida: $25

$25 General: $35

$35 Preferencia: $55

$55 Tribuna: $75

$75 Golden Experience: $85

$85 Palco Silver: $135

$135 Amanecer Platinum: $165

$165 Anuel Box: $195

“Con esta dinámica queremos que sean los propios fans quienes tengan la última palabra. Real Hasta La Muerte World Tour llega a Ecuador y será el público el que decida dónde vivir esta experiencia”, señaló Star Producciones, empresa organizadora del evento.

Sobre Anuel AA

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, es uno de los artistas más influyentes del trap latino y se ha ganado el título de “Rey del Trap”.

El puertorriqueño acumula más de 34 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 28 millones de suscriptores en YouTube, cifras que reflejan el alcance global de su música.

Entre las canciones más destacadas de su carrera se encuentran:

“Amanece” (con Haze)

(con Haze) “Hasta Que Dios Diga” (con Bad Bunny)

(con Bad Bunny) “Sola”“China” (con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin)

(con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin) “Secreto” (con Karol G)

Anuel AA se presentará en Ecuador el 14 de noviembre de 2026, dentro de su gira Real Hasta La Muerte World Tour, en Quito o Guayaquil, según lo determine la votación del público.

La votación estará abierta hasta el 30 de julio de 2026 en www.anuelecuador2026.com, y la preventa exclusiva para personas registradas comenzará el 15 de agosto de 2026.

El evento está a cargo de Star Producciones.