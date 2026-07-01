Sebastián Beccacece confirma su salida de La Tri tras la eliminación del Mundial 2026

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, se retira de la cancha tras la eliminación del Mundial 2026.

La madrugada de este miércoles 1 de julio, el entrenador Sebastián Beccacece anunció su salida de la selección de Ecuador, tras la eliminación del Mundial 2026 ante México.

La Tri cayó por 2-0 en los dieciseisavos de final del torneo ante el coanfitrión del certamen.

Beccacece explicó que su contrato con Ecuador terminó tras la salida del Mundial. "Nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial. Corresponde hoy retirarnos de un lugar que queremos mucho", afirmó el estratega argentino.

"No vamos a continuar, algo que me hubiera encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria", añadió Beccacece.

"No me hubiera gustado irme de acá, me hubiera gustado seguir un proceso", añadió.

El técnico dijo que México fue superior a Ecuador en este partido, en el que la hinchada estuvo a favor del local. Ecuador venía de jugar la fase de grupos en Estados Unidos en escenarios con gran hinchada Tricolor.

"El primer tiempo no fue acorde a lo que fue el proceso, el rival nos superó, nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego", analizó Beccacece luego de rescatar la presión del segundo tiempo.

"Merecíamos más de lo que obtuvimos hoy", dijo.

El seleccionador agradeció a los jugadores, con los que dijo que compartió después del partido "los últimos momentos". "Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración", mencionó.

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El extremo John Yeboah expresó más temprano -al salir de la cancha- su pena por la eliminación, que siguió a una derrota con Costa de Marfil, un empate con Curazao y una victoria épica ante Alemania.

"Obviamente estamos devastados", declaró Yeboah, en inglés. Además, destacó el aliento de los aficionados en el Azteca. "Creo que toda la afición está detrás de ellos. Creo que eso es mucho empuje", señaló.