Japón y Suecia empatan 1-1 y ambos clasifican a dieciseisavos del Mundial 2026

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves 25 de junio de 2026 y ambos avanzaron a dieciseisavos de final del Mundial como segundo del Grupo F y uno de los ocho mejores terceros, respectivamente, por detrás de Países Bajos, que ganó la llave tras vencer 3-1 a Túnez.

La selección nipona, que se cruzará con Brasil en la segunda ronda, el lunes en Houston (17H00 GMT), terminó segunda de la serie con cinco puntos, a dos de Países Bajos, mientras que Suecia, que todavía no conoce a su próximo rival, fue tercero con cuatro unidades.

Este jueves, en Arlington, vecina a Dallas, Japón abrió la cuenta con tanto de Daizen Maeda a los 56 minutos y Suecia igualó a los 62' con un zurdazo cruzado de Anthony Elanga.