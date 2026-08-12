Nuevos detalles del hallazgo de ocho cuerpos enterrados y decapitados en una mina de Azuay 

Se conocen nuevos detalles sobre el hallazgo de ocho cadáveres en una mina de Azuay.

Un reporte policial, al que tuvo acceso Teleamazonas.com, expone nuevos detalles sobre el hallazgo de ocho personas decapitadas y enterradas en el sector Huasipamba, en la mina El Mirador, en la provincia de Azuay.

El documento policial confirma que el sábado 8 de agosto de 2026, la intervención de las autoridades se derivó de una alerta ciudadana.

La misma condujo al descubrimiento de las víctimas y de dos vehículos completamente incinerados en el lugar.

Se conocen nuevos detalles sobre el hallazgo de ocho cadáveres en una mina de Azuay. Foto: Policía Nacional

Hallazgo en la mina El Mirador y coordinación fiscal

Según el informe, los agentes se trasladaron a la mina tras recibir la alerta a las 10:10 de la mañana.

En el sitio, ocultos entre la vegetación propia de la zona, los uniformados constataron la presencia de ocho cadáveres decapitados que habían sido enterrados .

El hecho fue notificado de inmediato al fiscal de turno del cantón Santa Isabel, para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las diligencias periciales pertinentes.

Se conocen nuevos detalles sobre el hallazgo de ocho cadáveres en una mina de Azuay.

El testimonio clave que condujo a la escena

El reporte incluye la entrevista realizada por la Policía a un habitante del cantón Camilo Ponce Enríquez.

Su testimonio fue fundamental para la localización de la mina y los cuerpos.

Pérdida de contacto

El habitante relató que su familiar, de 22 años, acudió el martes 4 de agosto a trabajar a la mina de Pucará.

Iba junto a unos amigos, con la indicación de que el predio pertenecía a un ciudadano.

Se conocen nuevos detalles sobre el hallazgo de ocho cadáveres en una mina de Azuay.

Última comunicación

Mantuvo contacto con su familiar vía WhatsApp hasta que las comunicaciones cesaron abruptamente.

Al no recibir respuesta ni de su familair ni de otros acompañantes (como otro de sus allegados), la familia sospechó de una irregularidad.

Búsqueda e insumos calcinados

Al trasladarse al sector de Huasipamba la noche del 7 de agosto, y tras ingresar a la mina la mañana del 8 de agosto junto a familiares del propietario del predio, encontraron dos vehículos incinerados.

También desorden generalizado en el lugar y una sábana con restos de sangre quemada.

Posterior a los gritos de búsqueda sin respuesta, hallaron la escena donde yacían las víctimas.

Estado de las víctimas e investigaciones en curso

Hasta el cierre del reporte policial, los ocho fallecidos se encuentran registrados en calidad de NN (no identificados).

Todos constan con actividad económica asociada a la minería y sin antecedentes penales.

Las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado mantienen las investigaciones abiertas para determinar las identidades de la totalidad de las víctimas.

Asimismo, esclarecer las causas de las ejecuciones y dar con los responsables de este hecho violento en la provincia del Azuay.