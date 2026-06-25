Tabla de los mejores terceros; ¿qué rival le espera a La Tri en los 16 avos del Mundial 2026?
Ecuador venció a Alemania este jueves 24 de junio y selló su clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026. ¿Siguiente rival?
Selección de Ecuador festeja la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
25 jun 2026 - 18:14
La victoria de Ecuador frente a Alemania cambió totalmente el panorama en la tabla de mejores terceros del Mundial 2026. La Tri sumó cuatro puntos y sella su clasificación en el tercer lugar del Grupo E por detrás de Alemania y Costa de Marfil.
De momento, con el triunfo de este jueves 24 de junio, Ecuador se ubica primero en la tabla de mejores terceros, instancia que entrega ocho cupos para la siguiente etapa del torneo.
No obstante, La Tri deberá esperar a que se termine la tercera fecha para definir su ubicación, rival y fecha de su siguiente partido. Entre las selecciones que Ecuador podría enfrentar están: Estados Unidos, México y Suiza.
Todo dependerá de los resultados finales de la tercera fecha que culmina el sábado 27 de junio con los partidos de los Grupos L, K y J.
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