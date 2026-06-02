Japón emprende su viaje a México para el Mundial 2026

¡Con destino a Monterrey! Este martes 2 de junio la Selección de Japón emprendió su viaje a México, donde se concentrará para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Varios hinchas llegaron al aeropuerto de Narita para despedir a la selección y desearle éxitos en su participación mundialista.

El momento que captó la atención de todos fue cuando el defensa de los 'Samuráis Azules', Nagatomo Yuto, se ató en su frente una cinta con el sol naciente y la palabra Tōkon, que significa 'espíritu luchador'.

"Haremos todo lo posible para que los ciudadanos puedan celebrar la victoria de Japón en la Copa Mundial", aseguró el entrenador de Japón, Hajime Moriyasu. Y añadió, "les pedimos que luchen y nos apoyen".

Japón, que integra el Grupo F, llegará a Monterrey para realizar un campamento previo y luego viajará a su base ubicada en Nashville, Estados Unidos.

Partidos de Japón en el Mundial 2026