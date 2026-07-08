Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS serán parte del gran show final del Mundial 2026

Justin Bieber se unirá a Shakira, Madonna y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Metlife Stadium.

Cuatro ídolos musicales de distintas generaciones estarán juntos en la final del Mundial 2026. Justin Bieber, quien causó euforia global, especialmente entre 2009 y 2011, se unirá a las mundialmente aclamadas Madonna y Shakira; y a la joven banda surcoreana BTS.

El gran show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el domingo 19 de julio.

La FIFA anunció que el histórico espectáculo de medio tiempo tendrá una duración de 30 minutos.

De acuerdo con el cartel oficial, además de los cuatro artistas confirmados, están como invitados: Burna Boy, Gustavo Dudamel, la PS22 Chorus junto a Coldplay, y apariciones especiales de ⁠Los Muppets.

Un entretiempo histórico

El show de medio tiempo del Mundial está organizado por Chris Martin de Coldplay, en colaboración con ⁠Global Citizen.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino sostiene que el evento busca apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, utilizando los ingresos para expandir la educación y el fútbol para niños de todo el mundo.

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la final tendrá un espectáculo musical de 30 minutos durante el entretiempo.

Arrancan cuartos de final

Hasta este 8 de julio de 2026, el torneo se encuentra en la antesala de los cuartos de final, tras concluir los octavos el martes 7.

Las ocho selecciones que buscan boletos para semis; y de las que dos llegarán a la gran final en Nueva York son: