México - 5 de julio de 2026. Harry Kane, de Inglaterra, reacciona después de que el mexicano Raúl Jiménez marcara el segundo gol.

El delantero inglés Morgan Rogers respaldó este miércoles a Harry Kane de cara al duelo con Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial y aseguró que el capitán de los Three Lions saldrá vencedor del esperado enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del torneo.

Los cañoneros, que se verán las caras en el Inglaterra-Noruega de los cuartos de final en Miami, figuran entre los principales candidatos en una apasionante carrera por la Bota de Oro del torneo, junto con el astro argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

Rogers, ariete del Aston Villa, admitió que Haaland, figura del Manchester City, que suma siete goles en su primera Copa del Mundo, es casi imposible de detener.

"¿Alguien ha conseguido alguna vez frenar a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero vamos a intentarlo", dijo el miércoles Rogers, de 23 años, en la concentración inglesa en Kansas City.

"Es un jugador absolutamente increíble. Lo que hace y las cifras que consigue solo permiten admirar lo bueno que es y el nivel al que juega".

Haaland ha marcado en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con Noruega -27 goles en total- y promete ser un verdadero problema para la defensa inglesa.

Pero Rogers está convencido de que Kane, que está a un gol de Haaland en la carrera por la Bota de Oro del Mundial, saldrá vencedor.

"Son ellos dos, para mí, quienes están en la cima de su nivel en este torneo y han sido dos de los mejores jugadores", afirmó.

"Es un espectáculo para los aficionados y será muy interesante ver quién termina imponiéndose. Espero que sea Harry y estoy seguro de que lo será. Tenemos plena confianza en él. Está jugando probablemente al nivel más alto de su carrera, lo que resulta increíble por todo lo que ha hecho durante tantos años".