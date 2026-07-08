Reimberg dice que Aquiles Alvarez rechazó cirugía y volverá a cárcel del Encuentro

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, fue trasladado a un hospital privado este miércoles 8 de julio

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este 8 de julio de 2026 que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rechazó una cirugía para la extracción de la vesícula que le fue recomendada por los médicos tras ser trasladado a una casa de salud.

Según explicó el funcionario, los exámenes médicos practicados al alcalde determinaron que debía someterse a esa intervención quirúrgica. No obstante, aseguró que Alvarez, junto con su esposa, decidió no autorizar el procedimiento.

“Los médicos vieron los exámenes y le explicaron que debe extraerse la vesícula, pero entre él y su esposa han decidido rechazar que se haga la cirugía, así que regresará a la cárcel del Encuentro”, manifestó Reimberg.

El Ministro también expresó su sorpresa por la decisión adoptada por el alcalde y señaló que, a su criterio, se trata de un riesgo asumido por Aquiles Alvarez y su familia. “Me llama mucho la atención que hayan tomado esa decisión, es un riesgo que ellos están tomando”, indicó.

Además, Reimberg sostuvo que el alcalde rechazó la atención médica y la cirugía porque buscaba ser trasladado a otra casa de salud.

"Aquiles Alvarez rechazó la atención y la cirugía porque quería ser trasladado a otra casa de salud. Quería ser llevado a otro hospital, para decir que tiene enfermedades adicionales para ya no regresar a la cárcel", añadió el titular de la Cartera de Estado.

Aquiles Alvarez y sus hermanos vuelven a tener prisión en caso Goleada

Traslado de Alvarez a hospital

Reimberg señaló que Aquiles Alvarez rechazó la cirugía pese a que fue trasladado, en helicóptero, a un hospital de primer nivel y con profesionales calificados.

El traslado a una clínica privada de Guayaquil "se realizó con el objetivo de que la persona se realice exámenes médicos complementarios relacionados al funcionamiento de su vesícula", señaló el Servicio Nacionald e Atención Integral a Privados de la Libertad (Snai), en un comunicado.

Sin embargo, la defensa del Alcalde de Guayaquil dijo que se trató de una "emergencia". Sus abogados aseguran desde hace semanas que sufre una drástica pérdida de peso, así como afecciones cardíacas y de la vesícula.