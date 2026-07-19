Lionel Messi ya está en el estadio de Nueva York para disputar la final del Mundial

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, arribó al estadio de Nuevo York / Nueva Jersey, donde este domingo 19 de julio de 2026 disputará la tercera final de la Copa del Mundo de su carrera.

El astro argentino llega a una nueva definición mundialista con el objetivo de conquistar su segundo título consecutivo con la Albiceleste, luego de levantar la Copa del Mundo en la edición anterior en Qatar.

Tras llegar al estadio para el encuentro, los jugadores de la Selección de Argentina salieron, a las 13:19, a la cancha para calentar y prepararse antes del encuentro.

Lionel Scaloni introdujo tres variantes en la formación de Argentina para la final del Mundial 2026 frente a España, este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, con el ingreso de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González al equipo titular.

La principal novedad será la presencia del extremo izquierdo González, de reciente pasado en el Atlético de Madrid, en lugar del mediocentro Leandro Paredes.

Con esa decisión, el seleccionador argentino apostó por una zona media con mayor despliegue e intensidad para presionar a una selección española que basa buena parte de su juego en el control del balón. Los otros cambios estarán en el lateral derecho y en la mitad de la cancha.

Montiel reemplazará a Nahuel Molina tras la buena actuación que participó al ingresar en el segundo tiempo de la semifinal frente a Inglaterra, mientras que De Paul recuperará la titularidad después de haber sumado minutos desde el banco en ese encuentro.