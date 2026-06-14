Lionel Messi será el primer futbolista en jugar seis Mundiales

Lionel Messi volverá a hacer historia este martes cuando Argentina debute en el Mundial 2026. El capitán albiceleste se convertirá en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo.

El atacante argentino alcanzará una marca inédita en la historia del fútbol mundial, después de haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en el torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 38 años, Messi llega nuevamente como líder de la selección argentina y defensor del título conseguido en Catar 2022, donde finalmente levantó la Copa del Mundo, el trofeo más importante de su carrera.

El propio futbolista aseguró sentirse “ilusionado como siempre” de cara a una nueva participación mundialista, en una etapa en la que continúa compitiendo al máximo nivel con el Inter Miami y la selección argentina.

La presencia de Messi en el Mundial 2026 también marca un nuevo capítulo en una carrera histórica que lo mantiene como una de las máximas figuras del fútbol internacional.