Manu Gutiérrez: El periodista venezolano con parálisis cerebral que cubrió el Mundial 2026

Emanuel ‘Manu’ Gutiérrez es un comunicador venezolano con parálisis cerebral espástica, que enseñó al mundo que la determinación y la pasión no conocen los límites.

Gutiérrez es un apasionado por el deporte y se abre paso en el periodismo deportivo gracias a sus coberturas que son publicadas en redes sociales. En su portafolio profesional, acumula grandes coberturas como la Copa América 2024 y el reciente Mundial de fútbol, logrando entrevistas cara a cara con superestrellas del balompié.

¿Quién es Manu Gutiérrez?

Manu Gutiérrez nació en 1996 en Punto Fijo, Venezuela. Durante su infancia fue diagnosticado con parálisis cerebral espástica, una condición que produce rigidez muscular y lo obliga a desplazarse en silla de ruedas

Según relata Gutiérrez en una entrevista para Revista Gente, desde muy pequeño fue un apasionado por el deporte junto a su padre y, aunque su sueño era ser futbolista, comprendió que su condición física lo llevaría a buscar otra forma de mantenerse conectado con el fútbol.

En 2016, a causa de la crisis en Venezuela, Manu emigró junto a su familia hacia Estados Unidos y se estableció en Alabama. Su camino profesional inició con un trabajo de cajero en un cine, ahí laboraba en la jornada nocturna para ayudar a su padre con los gastos económicos y además, así lograría financiar su viaje de cobertura a la Copa América 2024.

En una entrevista con diario La Nación, cuenta que decidió iniciar su propio proyecto digital en 2023, MVP Sports. Esta iniciativa independiente, que hoy en día cuenta con más de 400 mil seguidores, le ha permitido cubrir torneos internacionales de fútbol, como la Copa del Mundo 2026.

El inicio su carrera periodística y su transformación en ícono viral del mundial

Según diario La Nación, el comunicador dio sus primeros pasos en medios al entablar amistad con periodistas de su ciudad. A los 15 años empezó a trabajar como productor de radio en la emisora Radio City 91.3 FM, y motivado por esa oportunidad decidió estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA).

Tras emigrar a Estados Unidos, Gutiérrez tuvo que culminar sus estudios en modalidad remota. Manu señala que, gracias al apoyo de sus padres y a su propia perseverancia, logró obtener su título universitario.

En 2013 y 2018 fundó su primer medio digital llamado ‘La Paralela Sports News’, aquí realizaba coberturas de béisbol y obtuvo acreditación en la Liga Venezolana de Béisbol. Para 2023, por la falta de oportunidades en medios, decidió crear su propia plataforma, MVP Sports bajo el lema de “ir más allá de la estadística”.

Ya con experiencia en cobertura en la Copa América 2024, Manu buscaba llegar al mundial. En su entrevista con La Nación comentó que enfrentó varios obstáculos, pero contó con el apoyo de un contacto, del cual no revela su nombre, para lograr la acreditación. Con la documentación en regla, su aventura inició con el sorteo del Mundial y meses después la cobertura del evento.

Messi, Enzo Fernandez, Jude Bellingham entre sus principales entrevistados

A través de su plataforma digital MVP Sports, Gutiérrez accedió a las zonas mixtas para entablar entrevistas frente a frente con figuras de la talla de Lionel Messi, Jude Bellingham y jugadores descatados de la Scaloneta.

Sus videos comenzaron a viralizarse rápidamente, no solo por el impacto de los personajes, sino por el respeto, la empatía y el profesionalismo que demostraba en cada intercambio periodístico.

La repercusión de sus videos captó la atención de millones de usuarios de internet, quienes destacan la cercanía y la naturalidad con la que los futbolistas frenaban su paso para escucharlo y responder a sus preguntas.

Muestra de ello fue el emotivo gesto del astro británico Jude Bellingham, quien se detuvo y ofreció unas palabras de afecto a los afectados de los terremotos en Venezuela. Estas conversaciones convierten a Gutiérrez en una de las historias más inspiradoras del periodismo deportivo y del Mundial.