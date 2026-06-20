Manuel Neuer rompe récord y se convierte en el arquero con más partidos en los Mundiales

El arquero alemán Manuel Neuer volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial tras su participación en el partido entre Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026.

El guardameta alcanzó los 21 partidos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el portero con más presencias en la historia del torneo.

A sus 40 años, el capitán del Bayern Múnich dejó atrás el récord de 20 encuentros mundialistas que compartía con el francés Hugo Lloris.

La actual edición del Mundial marca además la quinta Copa del Mundo para Neuer, quien también participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

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El alemán también se convirtió en el jugador de mayor edad de Alemania en disputar un gran torneo internacional, superando la marca histórica de Lothar Matthäus al competir con 40 años y 19 días.

El arquero Neuer aseguró que "es un regalo absoluto" volver a representar a su país en una Copa del Mundo. Alemania comparte el Grupo E del Mundial 2026 junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.