Alemania remonta y vence 2-1 a Costa de Marfil para clasificar a los dieciseisavos del Mundial

Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 20 de junio de 2026. Kai Havertz de Alemania en acción con Emmanuel Agbadou de Costa de Marfil.

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado 20 de junio en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

Undav dio vuelta el marcador pra los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres 3 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.

Gooooooool de Alemania AparecióUndav otra vez para marcar el 2-1 en el partido y sellar la clasificación

Gooooooool de Alemania que empata el juego Llegó el 1-1 para Alemania con un tanto de Deniz Undav

En marcha el segundo tiempo El partido reinicia en el segundo tiempo

Goooool de Costa de Marfil Franck Kessie abre el marcador y sorprende en el Mundial con un tanto