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Alemania remonta y vence 2-1 a Costa de Marfil para clasificar a los dieciseisavos del Mundial

Alemania vence de atrás 2-1 a Costa de Marfil y se clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026. Hubo un doblete de Deniz Undav.

Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 20 de junio de 2026. Kai Havertz de Alemania en acción con Emmanuel Agbadou de Costa de Marfil.

IMAGN IMAGES via Reuters

Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

20 jun 2026 - 14:27

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Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado 20 de junio en Toronto y se  clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

Undav dio vuelta el marcador pra los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres 3 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.

  • Minuto 90+4

    16:58

    Gooooooool de Alemania 

    AparecióUndav otra vez para marcar el 2-1 en el partido y sellar la clasificación 

  • Minuto 68

    16:54

    Gooooooool de Alemania que empata el juego

    Llegó el 1-1 para Alemania con un tanto de Deniz Undav

  • Minuto 45

    16:09

    En marcha el segundo tiempo

    El partido reinicia en el segundo tiempo

  • Minuto 29

    15:30

    Goooool de Costa de Marfil 

    Franck Kessie abre el marcador y sorprende en el Mundial con un tanto

  • Minuto 0

    15:01

    Arrancaaaaa el partido 

    En marcha el juego de la fecha 2 del Grupo E y que son rivales de Ecuador .

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