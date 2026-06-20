Alemania remonta y vence 2-1 a Costa de Marfil para clasificar a los dieciseisavos del Mundial
Alemania vence de atrás 2-1 a Costa de Marfil y se clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026. Hubo un doblete de Deniz Undav.
Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 20 de junio de 2026. Kai Havertz de Alemania en acción con Emmanuel Agbadou de Costa de Marfil.
IMAGN IMAGES via Reuters
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Actualizado:
20 jun 2026 - 14:27
Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado 20 de junio en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.
Undav dio vuelta el marcador pra los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.
Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres 3 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.
Minuto 90+4
16:58
Gooooooool de Alemania
AparecióUndav otra vez para marcar el 2-1 en el partido y sellar la clasificación
Minuto 68
16:54
Gooooooool de Alemania que empata el juego
Llegó el 1-1 para Alemania con un tanto de Deniz Undav
Minuto 45
16:09
En marcha el segundo tiempo
El partido reinicia en el segundo tiempo
Minuto 29
15:30
Goooool de Costa de Marfil
Franck Kessie abre el marcador y sorprende en el Mundial con un tanto
Minuto 0
15:01
Arrancaaaaa el partido
En marcha el juego de la fecha 2 del Grupo E y que son rivales de Ecuador .
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