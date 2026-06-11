México inaugura su tercer Mundial con Sudáfrica, Shakira y megaprotestas

Esta vista aérea muestra el museo "Papalote Museo del Niño" en la Ciudad de México el 10 de junio de 2026, un día antes de la inauguración del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los aficionados al fútbol anhelan el inicio este jueves del tercer Mundial en México, donde varios colectivos sociales han prometido sembrar el caos para impulsar sus reivindicaciones.

El silbatazo sonará a las 13H00 locales (19h00) para que las selecciones de México y Sudáfrica den inicio al mayor mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

El mayor evento del planeta fútbol estará organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986.

"Ya es la fiesta en México", una aficionada de 40 años. "Es muy extraordinario", "nunca me imaginé que hubiera un Mundial aquí" otra vez, reconoce emocionado Gustavo Ramírez, de 19.

El torneo llega precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, el rechazo de visados para Estados Unidos o la guerra en Oriente Medio, que llevó a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

A partir de ahora, el balón intentará tomar el protagonismo para dirimir si la España de Lamine Yamal, la Portugal de Cristiano Ronaldo o la Francia de Kylian Mbappé pueden desbancar a la Argentina de Lionel Messi, que aspira a revalidar el título de Catar.

Shakira y Andrea Bocelli encabezan la inauguración

La ceremonia inaugural contará con la participación del tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretará el himno oficial “DNA”.

Además, Shakira estrenará “Dai Dai”, canción oficial del torneo que canta junto al artista nigeriano Burna Boy.

La colombiana vuelve a protagonizar una apertura mundialista 16 años después del éxito de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.

Protestas amenazan la movilidad en la capital

Mientras miles de aficionados llegan al Azteca, colectivos sociales y sindicatos anunciaron movilizaciones masivas en distintos puntos de Ciudad de México.

Profesores, familiares de desaparecidos y otros grupos planean marchar hacia sectores cercanos al estadio para exigir mejoras salariales y visibilizar distintas problemáticas sociales.

Las autoridades temen afectaciones en la movilidad y posibles enfrentamientos en una ciudad que supera los 22 millones de habitantes.