La Fundación FIFA destinará un millón de dólares para afectados por el terremoto en Venezuela

Durante los partidos del Mundial se rindió homenaje a los fallecidos en el terremoto.

La Fundación FIFA ha anunciado la asignación de un millón de dólares de su Fondo Humanitario para apoyar las labores de respuesta tras un devastador terremoto en Venezuela.

Estos recursos económicos se destinarán de forma inmediata a proporcionar asistencia de urgencia, reforzar las operaciones de emergencia y contribuir a que las comunidades más afectadas inicien su proceso de recuperación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente ejecutivo de la fundación, Mauricio Macri, manifestaron su total solidaridad con el pueblo venezolano.

Ambos directivos coincidieron en destacar la capacidad única que posee el fútbol para unir a las personas, transmitir esperanza y movilizar ayuda internacional de manera ágil y efectiva en tiempos de crisis profunda.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) también se ha sumado de forma activa a estas tareas de auxilio a través de la comunidad futbolística local.

Esta colaboración busca potenciar el alcance de la ayuda sobre el terreno, demostrando el rol social y el impacto positivo que las instituciones deportivas pueden ejercer en las fases de respuesta inmediata y reconstrucción.

Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha distribuido millones de dólares y suministros de emergencia ante crisis globales.

Los detalles específicos sobre la distribución de este millón de dólares y los proyectos concretos que recibirán el financiamiento se darán a conocer a medida que avancen las evaluaciones operativas en las zonas afectadas.