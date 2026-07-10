Taylor Swift pagó USD 160 000 por la seguridad de su boda en Nueva York

Taylor Swift cubrió el costo del operativo de seguridad de su boda

La cantante Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a la ciudad de Nueva York por los costos asociados a la seguridad y la logística de su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce, celebrada el pasado fin de semana en el Madison Square Garden.

El monto no correspondió únicamente a permisos policiales. Se trató de un permiso especial otorgado por la ciudad que incluyó gastos del operativo municipal, cierres y controles en el entorno del recinto, además de la respuesta desplegada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que Swift reembolsó a la ciudad la totalidad de esos costos. De esta manera, el operativo relacionado con la ceremonia no representó un gasto para los contribuyentes neoyorquinos.

Una boda de alto perfil en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, en una ceremonia privada con cerca de 1.000 invitados.

Debido a la magnitud del evento, la ciudad implementó un amplio operativo de seguridad y control vial.

El alcalde de Nueva York confirmó posteriormente que la cantante pagó más de 160.000 dólares por el permiso especial que cubrió los costos de cierres de calles, logística y la respuesta policial desplegada durante la celebración.

La "basura" de la boda se convirtió en un objeto de colección

Tras la boda, el artista neoyorquino Justin Gignac recorrió los alrededores del Madison Square Garden y recogió objetos desechados durante la celebración, como tapas de botellas, pajillas, cubiertos, colillas de cigarrillo e incluso un test de ovulación.

Cada pieza fue sellada en pequeños cubos transparentes y puesta a la venta por 25 dólares.

Los artículos se agotaron en pocas horas gracias al interés de los seguidores de Taylor Swift, que los compraron como recuerdos de la boda.