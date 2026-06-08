Moisés Caicedo asume el liderato de la Tri: 'Soy el referente de Ecuador'

Moisés Caicedo asume el rol de líder de la Selección de Ecuador con miras a la Copa del Mundo 2026. En una entrevista compartida por su club, el Chelsea FC, el mediocampista tricolor confesó sentirse notablemente más maduro y listo para el desafío en comparación con su debut en Qatar.

"Creo que soy el referente en Ecuador ahora, así que quiero demostrar de lo que soy capaz", afirmó con total madurez 'Moi', quien no esquiva la enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros como el eje futbolístico del combinado nacional en la cita norteamericana que se podrá ver por la señal abierta de Teleamazonas.

Esa evolución y experiencia previa serán fundamentales para la interna del grupo dirigido por el cuerpo técnico de la Tri. El volante santodomingueño reconoció que su papel en este torneo ecuménico irá más allá de lo estrictamente táctico, transformándose en un soporte emocional y un guía para las nuevas figuras que integran la lista de convocados.

"Jugar mi segundo Mundial será lindo y seguro ayudaré a mis compañeros, porque para algunos será su primer Mundial", destacó Caicedo, mostrando su total predisposición para liderar el recambio generacional del equipo.

Finalmente, el jugador de los 'Blues' no ocultó su entusiasmo por el masivo respaldo que la Selección recibirá en territorio estadounidense, especialmente en los partidos programados en la Costa Este.

"Vamos a jugar en Nueva York y ahí hay mucha gente de Ecuador. Estamos emocionados y queremos hacerlo muy bien", concluyó el mediocampista, consciente de que la numerosa comunidad migrante en los grandes escenarios norteamericanos será un motor extra para que el país busque una participación histórica en este certamen.