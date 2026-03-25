Moisés Caicedo y Willian Pacho, dos talentos de Ecuador que rondan por el Real Madrid

“Yo solamente estoy enfocado en mi club. Tengo contrato y quiero ser una leyenda ahí, si Dios quiere”, dijo el volante ecuatoriano Moisés Caicedo en la concentración de la Selección de Ecuador en España, previo al amistoso ante Marruecos por la Fecha FIFA el viernes 27 de marzo del 2026.

La respuesta de 'Niño Moi' fue contudente al periodista Diego Plaza, de El Chiringuito, sobre si le gustaría jugar en el Real Madrid. Caicedo atraviesa un gran momento tanto en el Chelsea donde es titular así como en la selección, lo que lo ha convertido en uno de los mediocampistas más destacados del fútbol europeo.

A pesar de la insistencia de la prensa española, Caicedo ha sido muy cauto en las respuestas sobre el interés del equipo madrileño. “Ahora en mi selección quiero seguir y terminar de la mejor manera. Lo que más quiero es dejar en alto a mi país”, puntualizó al respecto de su prioridad en el Mundial.

Otro de los jugadores que es buscado por el Madrid es Willian Pacho. También desde el programa El Chiringuito le consultaron al central ecuatoriano si le gustaría jugar en Real Madrid. El campeón de Champions no respondió solo se río. Además, también le consultaron de si algún momento le gustaría jugar en España y nuevamente el futbolista solo sonrío.

Pacho tiene contrato con el PSG hasta el 2029. Sin embargo, y de acuerdo a los últimos intereses, el equipo francés optó por comenzar negociaciones para una eventual renovación de contrato. El club quiere extender su vínculo y mejorar su sueldo.

Pacho ha jugado ya 35 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia en 3 000 minutos. Además, el futbolista y su equipo son nuevamente candidatos a ganar la Champions League en este año.