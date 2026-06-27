Mundial 2026: estos son los 28 clasificados a dieciseisavos y los 12 eliminados
Bélgica y Senegal se convirtieron en los últimos clasificados de la jornada, mientras que Nueva Zelanda quedó eliminada.
El Mundial 2026 ya tiene 28 selecciones clasificadas a dieciseisavos
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Actualizado:
27 jun 2026 - 12:37
La primera fase del Mundial de Norteamérica 2026 entra en su recta final y ya tiene a 28 selecciones clasificadas para los dieciseisavos de final, instancia que comenzará el próximo domingo.
Tras la jornada del viernes, Bélgica avanzó como líder del Grupo G luego de golear 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que Senegal también aseguró su boleto a la siguiente ronda. Por su parte, el conjunto oceánico quedó eliminado del torneo.
Entre los equipos que ya sellaron su clasificación figura Ecuador, que avanzó a la fase eliminatoria tras finalizar segundo del Grupo F y ahora espera conocer a su rival.
Los clasificados
Las selecciones que ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final son:
- México
- Estados
- Unidos Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Suiza
- Canadá
- Bosnia
- Brasil
- Marruecos
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Australia
- España
- Cabo Verde
- Portugal
- Paraguay
- Egipto
- Ghana
- Inglaterra
- Bélgica
- Senegal
Los eliminados
Hasta el momento, estas selecciones ya se despidieron del Mundial:
- Túnez
- Turquía
- Haití
- Panamá
- Jordania
- Catar
- República
- Checa
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia
- Saudita
- Nueva Zelanda
Aún restan por definirse los últimos cupos a los dieciseisavos de final y varios de los mejores terceros clasificados, que se conocerán cuando concluya la fase de grupos este sábado.
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