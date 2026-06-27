Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Nuestro Mundial

Mundial 2026: estos son los 28 clasificados a dieciseisavos y los 12 eliminados

Bélgica y Senegal se convirtieron en los últimos clasificados de la jornada, mientras que Nueva Zelanda quedó eliminada.

El Mundial 2026 ya tiene 28 selecciones clasificadas a dieciseisavos

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizado:

27 jun 2026 - 12:37

Unirse a Whatsapp

La primera fase del Mundial de Norteamérica 2026 entra en su recta final y ya tiene a 28 selecciones clasificadas para los dieciseisavos de final, instancia que comenzará el próximo domingo.

Tras la jornada del viernes, Bélgica avanzó como líder del Grupo G luego de golear 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que Senegal también aseguró su boleto a la siguiente ronda. Por su parte, el conjunto oceánico quedó eliminado del torneo.

Entre los equipos que ya sellaron su clasificación figura Ecuador, que avanzó a la fase eliminatoria tras finalizar segundo del Grupo F y ahora espera conocer a su rival.

Los clasificados

Las selecciones que ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final son:

  • México
  • Estados
  • Unidos Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Bosnia
  • Brasil
  • Marruecos
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Australia
  • España
  • Cabo Verde
  • Portugal
  • Paraguay
  • Egipto
  • Ghana
  • Inglaterra
  • Bélgica
  • Senegal

Los eliminados

Hasta el momento, estas selecciones ya se despidieron del Mundial:

  • Túnez
  • Turquía
  • Haití
  • Panamá
  • Jordania
  • Catar
  • República
  • Checa
  • Curazao
  • Irak
  • Uruguay
  • Arabia
  • Saudita
  • Nueva Zelanda

Aún restan por definirse los últimos cupos a los dieciseisavos de final y varios de los mejores terceros clasificados, que se conocerán cuando concluya la fase de grupos este sábado.

Te puede interesar