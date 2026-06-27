Mundial 2026: estos son los 28 clasificados a dieciseisavos y los 12 eliminados

El Mundial 2026 ya tiene 28 selecciones clasificadas a dieciseisavos

La primera fase del Mundial de Norteamérica 2026 entra en su recta final y ya tiene a 28 selecciones clasificadas para los dieciseisavos de final, instancia que comenzará el próximo domingo.

Tras la jornada del viernes, Bélgica avanzó como líder del Grupo G luego de golear 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que Senegal también aseguró su boleto a la siguiente ronda. Por su parte, el conjunto oceánico quedó eliminado del torneo.

Entre los equipos que ya sellaron su clasificación figura Ecuador, que avanzó a la fase eliminatoria tras finalizar segundo del Grupo F y ahora espera conocer a su rival.

Los clasificados

Las selecciones que ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final son:

México

Estados

Unidos Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Bosnia

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Suecia

Australia

España

Cabo Verde

Portugal

Paraguay

Egipto

Ghana

Inglaterra

Bélgica

Senegal

Los eliminados

Hasta el momento, estas selecciones ya se despidieron del Mundial:

Túnez

Turquía

Haití

Panamá

Jordania

Catar

República

Checa

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia

Saudita

Nueva Zelanda

Aún restan por definirse los últimos cupos a los dieciseisavos de final y varios de los mejores terceros clasificados, que se conocerán cuando concluya la fase de grupos este sábado.