Bélgica salva un empate 1-1 con Egipto en su debut en el Mundial

Bélgica y Egipto empatan 1-1 en el debut del Mundial 2026

Bélgica rescató un empate 1-1 en su debut en el Mundial 2026 ante Egipto, en un duelo donde destacó la figura de Mohamed Salah en su cumpleaños número 34.

Los Faraones amagaron con dar la segunda sorpresa del día, con un tanto de Emam Ashour tras una asistencia de "Mo" en el minuto 20. Esto luego de la igualdad sin goles entre España y el modesto Cabo Verde

Pero los Diablos Rojos, favoritos en el Grupo G, lograron la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku.

Salah, sin equipo tras salir del Liverpool al final de la temporada, supo ser influyente en el duelo disputado en el Estadio de Seattle, Estados Unidos, frente a estrellas belgas como Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Para los Dragones Rojo del entrenador francés Rudi García es un fuerte llamado de atención en su interés de alcanzar los dieciseisavos de final en un grupo favorable en el papel, que completan Irán y Nueva Zelanda.

De las selecciones favoritas para levantar el título Mundial, solo Alemania respondió con creces al humillar 7-1 a Curazao en la víspera.

Brasil y Países Bajos también se igualaron en su primer partido.

El próximo domingo Bélgica jugará su segunda carta ante los iraníes y Egipto contra los neozelandeses.