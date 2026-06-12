EN VIVO | Canadá vs. Bosnia-Herzegovina en la cancha de Teleamazonas

Tras la ceremonia de inauguración, los seleccionados de Canadá y Bosnia-Herzegovina se preparan para su primer partido en el la Copa del Mundo 2026. El encuentro arranca a las 14:00.

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Previo al inicio de la ceremonia inaugural, miles de hinchas. tanto de Canadá como de Bosnia, caminaron por las calles de Toronto con camiseta y banderas de todos los tamaños demostrando el apoyo a su selección.

Siga el minuto a minuto

22' Minuto de hidratación Se pausa el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

20' Goooool de Bosnia Tras un tiro de esquina, Jovo Lukic, de cabeza, coloca el primer tanto para Bosnia.

15' Canadá se acerca El equipo dirigido por Jesse Marsch busca el gol con dos remates seguidos que fueron despejados, primero por la defensa de Bosnia y luego por el portero.

¡Arranca el partido! Se mueve el balón en el estadio de Toronto.

Suenan los himnos de Bosnia y Canadá Luego de 12 años, Bosnia vuelve a entonar su himno en una Copa de Mundo. Canadá también entona sus notas. Ambas selecciones forman una media luna en el centro de la cancha, mientras en el cielo se observa un show de aviones canadienses.

Selecciones listas Culmina la ceremonia inaugural y las selecciones se preparan para salir a la cancha.

Canta Michael Bublé El cantante, compositor y actor canadiense llenó el estadio con su melodiosa vos. Lució un traje elegante de color negro. A su alrededor flameaban las 48 banderas.

Will Arnett abre la ceremonia protocolar El actor y comediante apareció vestido de negro entero para dar la bienvenida al inicio del Mundial en Canadá. Acto seguido ingresaron las banderas de los 48 países participantes en el torneo.

Equipos calientan Los jugadores de ambas selecciones realizan trabajos de calentamiento frente a miles de hinchas en el estadio de Toronto.

Alineaciones confirmadas:

Así formará Bosnia-Herzegovina para su primer partido

Esta es la alineación de Canadá