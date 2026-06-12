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EN VIVO | Canadá vs. Bosnia-Herzegovina en la cancha de Teleamazonas

Canadá  vs. Bosnia-Herzegovina se enfrentan en el partido inaugural en Toronto con una transmisión exclusiva de Teleamazonas para Ecuador. 

Canadá vs. Bosnia-Herzegovina

Reuters

Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

12 jun 2026 - 13:28

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Tras la ceremonia de inauguración, los seleccionados de Canadá y Bosnia-Herzegovina se preparan para su primer partido en el la Copa del Mundo 2026. El encuentro arranca a las 14:00

Mire la transmisión del partido EN VIVO por Teleamazonas

Previo al inicio de la ceremonia inaugural, miles de hinchas. tanto de Canadá como de Bosnia, caminaron por las calles de Toronto con camiseta y banderas de todos los tamaños demostrando el apoyo a su selección. 

Siga el minuto a minuto

  • 12/06/2026

    14:24

    22' Minuto de hidratación

    Se pausa el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas. 

  • 12/06/2026

    14:23

    20' Goooool de Bosnia 

    Tras un tiro de esquina, Jovo Lukic, de cabeza, coloca el primer tanto para Bosnia. 

  • 12/06/2026

    14:18

    15' Canadá se acerca 

    El equipo dirigido por Jesse Marsch busca el gol con dos remates seguidos que fueron despejados, primero por la defensa de Bosnia y luego por el portero. 

  • 12/06/2026

    14:02

    ¡Arranca el partido!

    Se mueve el balón en el estadio de Toronto. 

  • 12/06/2026

    13:56

    Suenan los himnos de Bosnia y Canadá 

    Luego de 12 años, Bosnia vuelve a entonar su himno en una Copa de Mundo. Canadá también entona sus notas. Ambas selecciones forman una media luna en el centro de la cancha, mientras en el cielo se observa un show de aviones canadienses. 

  • 12/06/2026

    13:53

    Selecciones listas 

    Culmina la ceremonia inaugural y las selecciones se preparan para salir a la cancha. 

  • 12/06/2026

    13:48

    Canta Michael Bublé

    El cantante, compositor y actor canadiense llenó el estadio con su melodiosa vos. Lució un traje elegante de color negro. A su alrededor flameaban las 48 banderas. 

  • 12/06/2026

    13:42

    Will Arnett abre la ceremonia protocolar 

    El actor y comediante apareció vestido de negro entero para dar la bienvenida al inicio del Mundial en Canadá. Acto seguido ingresaron las banderas de los 48 países participantes en el torneo. 

  • 12/06/2026

    13:22

    Equipos calientan 

    Los jugadores de ambas selecciones realizan trabajos de calentamiento frente a miles de hinchas en el estadio de Toronto. 

Alineaciones confirmadas: 

Así formará Bosnia-Herzegovina para su primer partido

Esta es la alineación de Canadá

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