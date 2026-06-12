Canadá y Bosnia-Herzegovina se enfrentarán por primera vez en un Mundial

Este 12 de junio de 2026 se desarrolló la ceremonia de inauguración del Mundial en Canadá

La Copa Mundial 2026 sumará este viernes un enfrentamiento inédito. A partir de las 14:00, las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina se medirán por primera vez en su historia en el Estadio de Toronto, en la fase de grupos del torneo.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que ambos combinados nacionales nunca se han enfrentado, ni en partidos amistosos ni en competiciones oficiales, por lo que el encuentro entre ambas selecciones será inédito.

Experiencia mundialista

Canadá disputa su tercera participación mundialista, tras haber estado presente en las ediciones de 1986, 2022. Por su parte, Bosnia-Herzegovina juega su segundo Mundial luego de su debut en Brasil 2014.

Sin embargo, los antecedentes favorecen ligeramente al conjunto europeo. Mientras Bosnia logró una victoria en su única experiencia previa en una Copa del Mundo, Canadá sigue buscando su primer triunfo en la máxima cita del fútbol.

Curiosidades de estas selecciones

▪️ Canadá perdió sus dos debuts mundialistas por idéntico marcador: 0-1.

▪️ La selección norteamericana nunca ha ganado un partido en la Copa del Mundo y acumula seis encuentros disputados con seis derrotas.

▪️ Sus caídas mundialistas fueron ante Francia, Hungría, Unión Soviética, Bélgica, Croacia y Marruecos.

▪️ Bosnia-Herzegovina consiguió una victoria en el Mundial de 2014, cuando derrotó por 3-1 a Irán.

Los aficionados podrán seguir este encuentro a través de la sección En Directo de Teleamazonas.com. y la señal abierta.