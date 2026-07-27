‘Tití me preguntó’ se convierte en guía musical para practicar RCP

Estudiantes practican RCP al ritmo de ‘Tití me preguntó’ en Miami

Un video viral de una clase de reanimación cardiopulmonar (RCP) en Miami llamó la atención en redes sociales. En las imágenes, estudiantes practican compresiones torácicas al ritmo de “Tití me preguntó”, una canción de Bad Bunny.

La elección del tema responde a su ritmo, que se encuentra dentro del rango recomendado para realizar compresiones durante una emergencia cardíaca.

La música se utiliza como una herramienta para ayudar a los estudiantes a mantener una frecuencia constante mientras practican la técnica.

El ritmo mantiene la frecuencia de las compresiones

La Asociación Americana del Corazón recomienda realizar las compresiones torácicas durante la RCP a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto.

Por eso, las canciones que tienen un ritmo dentro de ese rango pueden servir como referencia durante las prácticas.

Seguir el compás de una canción permite a los estudiantes interiorizar con mayor facilidad la velocidad necesaria para mantener las compresiones de manera constante.

En una situación de emergencia, la RCP puede ayudar a mantener el flujo de sangre hacia órganos vitales mientras llega la atención médica especializada.

La técnica debe realizarse siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia y los protocolos de capacitación correspondientes.

‘Stayin’ Alive’, El clásico de las clases de RCP

Antes de que canciones más recientes se incorporaran a este tipo de prácticas, “Stayin' Alive”, de los Bee Gees, se convirtió en uno de los temas más utilizados como referencia para enseñar RCP.

La canción tiene un ritmo cercano a las 104 pulsaciones por minuto, dentro del rango recomendado para las compresiones torácicas.

Además, su título facilita que los estudiantes recuerden el objetivo de la técnica: ayudar a mantener con vida a una persona mientras recibe atención médica.

Así, la música se ha convertido en un recurso didáctico utilizado en capacitaciones para facilitar el aprendizaje del ritmo de las compresiones.

Aunque la práctica de RCP requiere también conocer la técnica correcta y seguir las indicaciones de los profesionales de salud.