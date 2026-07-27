Tabla de posiciones LigaPro 2026: Independiente del Valle saca 19 puntos de ventaja

La fecha 22 de la LigaPro 2026 dejó movimientos clave en la tabla de posiciones tras la victoria de Deportivo Cuenca por 2-1 ante Emelec. El triunfo morlaco en el Alejandro Serrano Aguilar alteró la zona media del campeonato ecuatoriano, apretando la lucha por los cupos a torneos internacionales.

En la parte alta de la clasificación, Independiente del Valle sostiene un liderazgo sólido con 55 puntos, sacando una ventaja considerable sobre Universidad Católica y Macará, sus escoltas más inmediatos. Con el torneo avanzando hacia su recta decisiva, la efectividad en la suma de unidades se ha convertido en el factor determinante para las aspiraciones de cada club.

Con ocho fechas restantes para el cierre del torneo, la competitividad de la LigaPro 2026 se intensifica en todos los frentes. La distancia entre los puestos de clasificación internacional y el bloque medio es sumamente corta, garantizando un tramo final lleno de emociones tanto en la pelea por los primeros lugares como en la zona baja de la tabla.

Tabla de Posiciones LigaPro 2026 Tabla de Posiciones - LigaPro 2026 (Fecha 22) Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC GD Pts 1 Independiente del Valle 22 18 1 3 55 22 +33 55 2 Universidad Católica 22 10 6 6 33 19 +14 36 3 Macará 22 10 5 7 28 22 +6 35 4 Aucas 22 10 5 7 24 25 -1 35 5 Barcelona SC 22 9 7 6 23 17 +6 34 6 Liga de Quito 22 9 5 8 21 17 +4 32 7 Leones del Norte 22 8 7 7 23 21 +2 31 8 Deportivo Cuenca 22 9 4 9 21 27 -6 31 9 Guayaquil City 22 7 7 8 19 23 -4 28 10 Emelec 22 7 7 8 19 26 -7 28 11 Libertad FC 22 7 6 9 21 26 -5 27 12 Técnico Universitario 22 8 2 12 20 24 -4 26 13 Orense 22 7 5 10 27 32 -5 26 14 Mushuc Runa 22 6 7 9 27 33 -6 25 15 Delfín 22 6 5 11 13 21 -8 23 16 Manta FC 22 3 5 14 8 27 -19 14

Independiente del Valle se perfila como el indiscutible favorito para coronarse campeón de la LigaPro 2026. La campaña del conjunto de Sangolquí ha rozado la excelencia, mostrando un rendimiento regular que lo mantiene en lo más alto de la clasificación y con una luz de ventaja sumamente amplia sobre el resto de los competidores.

Los números respaldan de forma categórica la hegemonía del cuadro 'Rayado' en el certamen nacional. Con 55 puntos acumulados tras 22 jornadas, producto de 18 victorias, un empate y solo tres derrotas, sacan una diferencia de 19 unidades sobre su inmediato perseguidor, Universidad Católica. A esto se le suma una contundencia ofensiva notable, liderando el torneo con 55 goles a favor y el mejor gol diferencia (+33).

Salvo un giro dramático e insólito en las fechas restantes, el trofeo parece tener un destino marcado hacia las vitrinas de Independiente. La solidez táctica de su plantilla y la capacidad para sostener el ritmo tanto de local como de visitante marcan la brecha con el resto de los clubes, que ahora pelean principalmente por los cupos a torneos internacionales ante la inminente consagración del líder.