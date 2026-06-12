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EN VIVO | Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realiza este viernes 12 de junio. Sigue la transmisión en Teleamazonas.

BMO Field de Toronto

AFP

Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

12 jun 2026 - 12:10

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La fiesta del fútbol continúa este viernes 12 de junio con la segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026 que se realizará en el BMO Field de Toronto, Ontario, en Canadá

El show empieza a las 12:30 (hora de Ecuador) con la participación de varios artistas internacionales, entre ellos: Michael Bublé, Alanis Morissette, Jessie Reyez, Alessia Cara, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy y Vegedream.

La ceremonia dará paso al primer partido del Grupo B. A las 14:00 Canadá se enfrenta a Bosnia-Herzegovina. El encuentro y la ceremonia serán transmitidas EN VIVO por Teleamazonas

Sigue el minuto a minuto 

  • 12/06/2026

    13:52

    ¡Fin del show! 

    Termina la ceremonia inaugural y los equipos de preparan para salir a la cancha. 

  • 12/06/2026

    13:47

    Se retoma la ceremonia 

    Tras el ingreso de las 48 banderas. Michael Bublé hizo su aparición con un traje negro.  

  • 12/06/2026

    13:05

    Se viene el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina 

    Se prepara el escenario deportivo para el partido entre Canadá vs. Bosnia-Herzegovina, que empieza a las 14:00. 

  • 12/06/2026

    12:54

    Pausa del evento

    Inmensas columnas de humo rojas y blancas cubrieron el estadio de Toronto cuando la música dejó de sonar. 

  • 12/06/2026

    12:51

    Al estilo de Jessie Reyez y Elyanha 

    Las canadienses cautivaron con el tema "Iluminate" y sus vestidos en color blanco y rojo. En medio de su participación, se observó al trofeo de la Copa del Mundo que sobresalió en la mitad del escenari. 

  • 12/06/2026

    12:47

    Nora Fatehi, Vegedream & Sanjoy

    "La Copa del Mundo" sonó en el estadio de Toronto donde el color rojo y blanco predominó en todo momento. Banderas celestes rodearon a los artistas. 

  • 12/06/2026

    12:44

    Aparece Alessia Cara

    La artista de 29 años activó a todos los asistentes al salir de una esfera enorme que se encontraba en la mitad del estadio. 

  • 12/06/2026

    12:41

    ¡Arranca el show!

    William Prince, cantautor canadiense, fue el primero en salir al escenario y dar la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

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