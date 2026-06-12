EN VIVO | Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La fiesta del fútbol continúa este viernes 12 de junio con la segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026 que se realizará en el BMO Field de Toronto, Ontario, en Canadá.

El show empieza a las 12:30 (hora de Ecuador) con la participación de varios artistas internacionales, entre ellos: Michael Bublé, Alanis Morissette, Jessie Reyez, Alessia Cara, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy y Vegedream.

La ceremonia dará paso al primer partido del Grupo B. A las 14:00 Canadá se enfrenta a Bosnia-Herzegovina. El encuentro y la ceremonia serán transmitidas EN VIVO por Teleamazonas.

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¡Fin del show! Termina la ceremonia inaugural y los equipos de preparan para salir a la cancha.

Se retoma la ceremonia Tras el ingreso de las 48 banderas. Michael Bublé hizo su aparición con un traje negro.

Se viene el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina Se prepara el escenario deportivo para el partido entre Canadá vs. Bosnia-Herzegovina, que empieza a las 14:00.

Pausa del evento Inmensas columnas de humo rojas y blancas cubrieron el estadio de Toronto cuando la música dejó de sonar.

Al estilo de Jessie Reyez y Elyanha Las canadienses cautivaron con el tema "Iluminate" y sus vestidos en color blanco y rojo. En medio de su participación, se observó al trofeo de la Copa del Mundo que sobresalió en la mitad del escenari.

Nora Fatehi, Vegedream & Sanjoy "La Copa del Mundo" sonó en el estadio de Toronto donde el color rojo y blanco predominó en todo momento. Banderas celestes rodearon a los artistas.

Aparece Alessia Cara La artista de 29 años activó a todos los asistentes al salir de una esfera enorme que se encontraba en la mitad del estadio.