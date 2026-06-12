Jugadores de RD Congo causan sensación con su 'outfit' al llegar a EE.UU. para el Mundial

Los jugadores de la República Democrática del Congo aterrizaron en Houston, Texas, para el Mundial.

La selección de la República Democrática del Congo (RD Congo) ya se encuentra en Estados Unidos para disputar la Copa Mundial 2026. Su llegada a Houston, Texas, no pasó desapercibida.

Los futbolistas lucieron un elegante y simbólico vestuario que rindió homenaje a su tradicional apodo: 'Los Leopardos'.

La delegación africana arribó luciendo sofisticados trajes negros, combinados con camisas blancas y corbatas negras, aunque el detalle que más llamó la atención fue una distintiva banda cruzada con estampado de leopardo sobre el pecho y el hombro.

El homenaje al felino continuó en los accesorios. Cada integrante del equipo llevaba un bolso con diseño animal print similar a la piel de un leopardo, además de un broche con la figura del animal.

RD Congo regresa a una Copa del Mundo en 52 años, luego de su histórica presencia en Alemania 1974.

La llegada del equipo a territorio estadounidense se produjo después de superar los protocolos sanitarios derivados del brote de ébola reportado en el país africano. Como parte de las medidas de control, la delegación permaneció en aislamiento antes de recibir la autorización para llegar a Houston.

En lo deportivo, RD Congo iniciará su participación mundialista el próximo 17 de junio frente a Portugal. Posteriormente, se medirá con Colombia el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Uzbekistán.