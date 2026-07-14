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Semifinal Mundial 2026: ¿A qué hora juega Francia vs. España y dónde ver?

La primera semifinal del Mundial 2026, Francia vs. España, se juega este martes 14 de julio. Teleamazonas transmitirá en vivo para Ecuador.

Francia enfrenta a España en la primera semifinal del Mundial 2026.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

14 jul 2026 - 11:13

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Este martes 14 de julio continúa la pasión mundialista con la primera semifinal. Francia enfrenta a España en busca de un cupo a la gran final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se jugará a las 14:00 en Dallas. 

En Ecuador, el partido será transmitido en vivo y en señal abierta por Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com. La previa la puede seguir desde las 13:00

El conjunto francés llega tras eliminar a Marruecos con un sólido triunfo por 2-0, mientras que la selección española selló su clasificación al vencer 2-1 a Bélgica.

Francia apuesta por su fortaleza física y efectividad en ataque, mientras que España confía en la posesión del balón, la presión alta y el talento de su joven generación.

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El ganador de este duelo avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

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