El recuerdo más buscado del Mundial 2026 alcanza reventas de hasta 1 000 dólares

El Mundial 2026 no solo deja momentos memorables en la cancha. En el Rockefeller Fan Fest, en Nueva York, uno de los recuerdos oficiales del torneo se ha convertido en un fenómeno entre los aficionados.

Una pulsera personalizable con colgantes o charms conmemorativos que ha generado largas filas y una creciente demanda.

Los visitantes esperan durante horas para conseguir la pieza, que permite añadir colgantes relacionados con las selecciones participantes, las sedes del campeonato y otros elementos alusivos al torneo.

La popularidad del accesorio ha provocado que se agote rápidamente cada día.

Un recuerdo convertido en objeto de colección

La fiebre por la pulsera ha impulsado también un mercado de reventa en internet. Algunos ejemplares personalizados ya se ofrecen en plataformas digitales por valores cercanos a los 1 000 dólares, muy por encima de su precio oficial.

La exclusividad de algunos colgantes, sumada a la limitada disponibilidad diaria, ha convertido al accesorio en uno de los artículos de colección más codiciados por los seguidores del Mundial.

El Fan Fest reúne a miles de aficionados

El Rockefeller Fan Fest ha sido uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que visitan Nueva York durante la Copa del Mundo.

Además de actividades interactivas, transmisiones de partidos y exhibiciones, el espacio cuenta con una tienda oficial donde se comercializa mercancía exclusiva del torneo.

La alta demanda de productos oficiales refleja el ambiente que vive la ciudad durante el Mundial, donde miles de visitantes buscan llevarse un recuerdo único de la primera Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.