Guerrilla del ELN secuestra a 39 personas en Colombia

Guerrilla del ELN secuestra a 39 personas en zona del noroeste de Colombia

La guerrilla del ELN secuestró a 39 personas en el noroeste de Colombia, entre ellas un menor de edad, informó este martes el Ejército.

Los rebeldes capturaron a las personas en una vía de la apartada región de Chocó, donde tienen una fuerte presencia y se financian con actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

"Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional", dijo en X el Ejército.

Se desconoce el paradero de las víctimas

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los delincuentes interceptaron dos autobuses de servicio público.

Tras intimidar a los pasajeros y tripulantes, obligaron a los conductores a atravesar los vehículos para bloquear la vía y posteriormente se llevaron a las víctimas con rumbo desconocido.