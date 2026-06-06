Mundial 2026: una inauguración histórica con Shakira, nuevo protocolo FIFA y el regreso del Azteca

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica: por primera vez contará con 48 selecciones, se disputará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos tendrá ceremonias inaugurales en cada nación anfitriona. El inicio será el jueves 11 de junio en Ciudad de México y culminará el 19 de julio en Nueva York.

¿Dónde y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia principal se realizará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026). El evento empezará a las 12:30 (hora de Ecuador).

Dato Información Fecha de inauguración Jueves 11 de junio de 2026 País anfitrión del partido inaugural México Estadio Estadio Azteca (Ciudad de México) Hora de inicio de la ceremonia 12:30 (Hora de Ecuador) Equipos participantes 48 selecciones

Por primera vez la FIFA implementará un nuevo formato denominado "fan-centric pre-match ceremony", que abarca los siguientes aspectos:

Los 26 jugadores convocados de cada selección estarán presentes en la presentación.

convocados de cada selección estarán presentes en la presentación. Todos los futbolistas formarán un círculo alrededor del mediocampo durante los himnos.

Habrá banderas gigantes sobre el terreno de juego.

Se incorporarán elementos visuales inmersivos para acercar a los aficionados a los equipos.

El espectáculo estará inspirado en la música oficial del Mundial 2026.

Por primera vez en la historia de los Mundiales habrá ceremonias especiales en los tres países anfitriones. Cada una mostrará la identidad cultural de su país mediante música, arte y espectáculos en vivo.

País Fecha Sede México 11 de junio de 2026 Estadio Azteca Canadá 12 de junio de 2026 BMO Field, Toronto Estados Unidos 12 de junio de 2026 SoFi Stadium, Los Ángeles

¿Quiénes cantarán en la ceremonia inagural?

La ceremonia de inaguración reunirá a figuras internacionales y artistas representativos del mundo. Y serán Shakira y Burna Boy los primeros en salir al escenario con la interpretción de "Dai Dai", uno de los temas centrales del álbum oficial del Mundial 2026.

También fueron anunciados para las celebraciones inaugurales:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Partido inaugural

México vs. Sudáfrica será el primero de los 104 partidos que tendrá este torneo. Con este encuentro se marcará el inicio oficial de los 39 días de competición. Se jugará a las 14:00 (hora de Ecuador)

Partido Fecha Hora (Ecuador) Estadio México vs. Sudáfrica Jueves 11 de junio de 2026 14:00 Estadio Azteca (Ciudad de México)

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Ecuador?

Teleamazonas lleva a su pantalla 40 partidos en vivo y 40 en diferido. Los encuentros serán transmitidos en señal abierta y también por teleamazonas.com

El Lindo Canal será el único medio de televisión abierta en Ecuador que transmitirá los encuentros de la Copa del Mundo, incluidos todos los partidos de La Tri.