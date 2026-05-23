A días del Mundial 2026, estos son los libros que todo hincha del fútbol debe leer

Escritores de varias generaciones analizan al fútbol más allá de lo deportivo.

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, la pasión no se limita a las canchas.

El fútbol, ese fenómeno que Juan Villoro define como el “espejo de la condición humana”, ha inspirado una vasta biblioteca que disecciona la mística del balón desde la crónica y la novela.

A continuación, un repaso por las obras imprescindibles que todo aficionado y lector debe conocer antes del pitazo inicial.

Juan Villoro, 'el capitán de la crónica'

Para el escritor mexicano Juan Villoro, el fútbol sucede “en la cancha y en la mente del público”. Su obra se ha convertido en un referente para entender la pasión dentro de los estadios.

Juan Villoro explora las emociones que el fútbol genera en los hinchas. Teleamazonas

En su libro “Dios es redondo”, Villoro explora las emociones que suscita este deporte, transformándose en poeta y crítico, filósofo y historiador.

Mientras que en “Los héroes numerados”, el escritor mexicano usa su narración para intentar descifrar por qué el fútbol es un método para recuperar la infancia.

Edison Paucar y la 'antinovela' del fútbol

Una de las propuestas más recientes y experimentales es el libro “Once contra once”, del escritor ecuatoriano Edison Gabriel Paucar.

En su libro, el escritor Edison Paucar se pregunta sobre la duración de una novela sobre fútbol. Teleamazonas

Este texto, publicado en 2024 por la Campaña de Lectura Eugenio Espejo, se presenta como una “antinovela”, estructurada en capítulos que simulan ser los minutos de un partido de fútbol.

Uno de sus epígrafes lanza una pregunta que desafía la estructura literaria tradicional: “Si un partido de fútbol dura noventa minutos, una novela sobre este deporte, ¿cuántas páginas debería de tener?”.

Peter Handke, el portero y la 'angustia existencial'

Desde Austria, el ganador del Premio Nobel de Literatura 2019, Peter Handke, aporta una de las visiones más profundas y psicológicas del deporte con su libro “El miedo del portero al penalti”.

En esta obra, se cuenta cómo una carrera se arruina tras un error en un partido de fútbol. Teleamazonas

La obra narra la desorientación de Josef Bloch, un portero cuya carrera se arruina tras un error en un partido. Handke explicó que utilizó síntomas de la esquizofrenia para desarrollar su intensa narrativa.

Sobre esta obra, el crítico Ángel Silvelo Gabriel señaló que el libro “simboliza muy bien ese desarraigo existencial del individuo frente al mundo que le ha tocado vivir”, comparando el desasosiego del protagonista con personajes de Albert Camus.