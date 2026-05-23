Trump dice que el acuerdo con Irán está 'negociado, pero pendiente de ser finalizado'

Trump dice que espera una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto

El presidente Donald Trump afirmó este sábado 23 de mayo de 2026, que Estados Unidos e Irán habían "negociado" en gran medida un acuerdo, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

El borrador del acuerdo con Irán incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, especificó el mandatario en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, tras una conversación telefónica con numerosos líderes de los Estados del Golfo.

"Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a la finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los diversos otros Países", escribió Trump.

Trunp también anunció que habló con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu sobre el proyecto de acuerdo con Irán.

Rubio: "El problema se resolverá de una u otra forma"

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, consideró que existe "una posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo sábado.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.