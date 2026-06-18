Partidos que se juegan este jueves 18 de junio en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con el inicio de la segunda fecha de los Grupos A y B. La jornada arranca con el compromiso entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Más tarde, la actividad se traslada al Grupo B con el enfrentamiento entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, mientras que Canadá se medirá ante Catar. En el cierre del día, México y Corea del Sur protagonizarán un atractivo duelo por el liderato del Grupo A.

El encuentro más atractivo de este día será el choque entre Suiza y Bosnia y Herzegovina. Ambos combinados llegan con un punto tras empatar en el debut, por lo que buscaran asegurar la victoria. Bosnia igualó frente a Canadá, mientras que Suiza dejó escapar el triunfo sobre Catar en los minutos finales. Este compromiso será transmitido EN VIVO y en señal abierta por Teleamazonas para Ecuador.

Por otra parte, México buscará confirmar su buen inicio frente a Corea del Sur, mientras que Canadá intentará aprovechar su condición de anfitrión para conseguir una victoria clave ante Catar.

Este es el cronograma de los partidos de este jueves:

11:00 | Chequia vs. Sudáfrica

14: 00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por Teleamazonas, previa desde las 13:30

| Suiza vs. Bosnia y Herzegovina por Teleamazonas, previa desde las 13:30 17:00 | Canadá vs. Catar

20:00 | México vs. Corea del Sur

En esta segunda jornada varios equipos podrían encaminar su clasificación o complicar seriamente sus aspiraciones.