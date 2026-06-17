Partidos que se juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026
Con cuatro encuentros se cierra la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Teleamazonas transmitirá en vivo un partido.
Partidos de este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026
Reuters
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Actualizado:
17 jun 2026 - 08:21
La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este miércoles 17 de junio con cuatro partidos correspondientes a los Grupos K y L. La jornada estará marcada por los debuts de Portugal, con Cristiano Ronaldo, e Inglaterra, que se medirá ante Croacia.
Además del choque entre ingleses y croatas, Ghana se medirá con Panamá, mientras que Colombia iniciará su participación ante Uzbekistán.
La jornada arranca a las 12:00 con Portugal vs. RD Congo, en el Estadio de Houston.
A las 15:00 Croacia se enfrentará a Inglaterra en el Estadio de Dallas. El partido será transmitido EN VIVO, en señal abierta, por Teleamazonas, con una previa desde las 14:30.
Más tarde, Ghana jugará ante Panamá, a las 18:00, en el Estadio de Toronto. Y la jornada se cerrará en México con Uzbekistán vs. Colombia, a las 21:00. Todos los horarios corresponden a la hora de Ecuador.
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