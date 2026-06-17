Partidos que se juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este miércoles 17 de junio con cuatro partidos correspondientes a los Grupos K y L. La jornada estará marcada por los debuts de Portugal, con Cristiano Ronaldo, e Inglaterra, que se medirá ante Croacia.

Además del choque entre ingleses y croatas, Ghana se medirá con Panamá, mientras que Colombia iniciará su participación ante Uzbekistán.

La jornada arranca a las 12:00 con Portugal vs. RD Congo, en el Estadio de Houston.

A las 15:00 Croacia se enfrentará a Inglaterra en el Estadio de Dallas. El partido será transmitido EN VIVO, en señal abierta, por Teleamazonas, con una previa desde las 14:30.

Más tarde, Ghana jugará ante Panamá, a las 18:00, en el Estadio de Toronto. Y la jornada se cerrará en México con Uzbekistán vs. Colombia, a las 21:00. Todos los horarios corresponden a la hora de Ecuador.