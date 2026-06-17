EN VIVO | Portugal 1-0 RD Congo debutan en el Grupo K del Mundial 2026
¡Llegó el momento de CR7! Portugal y RD Congo se enfrentan este miércoles 17 de junio. Sigue el minuto a minuto en Teleamazonas.
Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal
REUTERS
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Actualizado:
17 jun 2026 - 11:52
Este miércoles 17 de junio Portugal inicia su camino en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo. El encuentro se juega a las 12:00 (hora de Ecuador) en el Estadio de Houston.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez parte como uno de los favoritos del Grupo K y buscará comenzar con una victoria impulsado por figuras como: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.
Del otro lado estará una selección congoleña que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y que aspira a dar la sorpresa en Houston. Los africanos, liderados en ataque por Cédric Bakambu y Yoane Wissa, intentarán frenar el poder ofensivo portugués en un grupo que también integran Colombia y Uzbekistán.
Sigue el minuto a minuto:
Minuto 23
12:24
Pausa de hidratación
Los jugadores aprovechan la pausa de hidratación para recibir indicaciones técnicas.
Minuto 10
12:12
RD Congo busca el empate
Yoane Wissa remata desde afuera en busca del empate, pero el esférico se pierde por un costado del portero Diogo Costa
Minuto 6
12:07
¡De cabeza! Goool de Portugal
Portugal sorprende a los seis minutos de juego con un gol de Joao Nevez. El mediocampista aprovechó un centro para elevarse a mandar el esférico a las redes.
17/06/2026
11:54
Selecciones en cancha
Portugal y RD Congo entonan los himnos de sus países en el centro del Estadio de Houston.
Alineaciones confirmadas
El once confirmado de Portugal:
RD Congo forma de la siguiente manera:
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