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EN VIVO | Portugal 1-0 RD Congo debutan en el Grupo K del Mundial 2026

¡Llegó el momento de CR7! Portugal y RD Congo se enfrentan este miércoles 17 de junio. Sigue el minuto a minuto en Teleamazonas. 

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal

REUTERS

Autor

Teleamazonas.com

Actualizado:

17 jun 2026 - 11:52

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Este miércoles 17 de junio Portugal inicia su camino en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo. El encuentro se juega a las 12:00 (hora de Ecuador) en el Estadio de Houston. 

El conjunto dirigido por Roberto Martínez parte como uno de los favoritos del Grupo K y buscará comenzar con una victoria impulsado por figuras como: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Del otro lado estará una selección congoleña que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y que aspira a dar la sorpresa en Houston. Los africanos, liderados en ataque por Cédric Bakambu y Yoane Wissa, intentarán frenar el poder ofensivo portugués en un grupo que también integran Colombia y Uzbekistán.

Sigue el minuto a minuto: 

  • Minuto 23

    12:24

    Pausa de hidratación

    Los jugadores aprovechan la pausa de hidratación para recibir indicaciones técnicas. 

  • Minuto 10

    12:12

    RD Congo busca el empate 

    Yoane Wissa remata desde afuera en busca del empate, pero el esférico se pierde por un costado del portero Diogo Costa

  • Minuto 6

    12:07

    ¡De cabeza! Goool de Portugal

    Portugal sorprende a los seis minutos de juego con un gol de Joao Nevez. El mediocampista aprovechó un centro para elevarse a mandar el esférico a las redes. 

  • Minuto 0

    12:01

    Empieza el partido 

    Se mueve el balón. Portugal enfrenta a RD Congo. 

  • 17/06/2026

    11:54

    Selecciones en cancha 

    Portugal y RD Congo entonan los himnos de sus países en el centro del Estadio de Houston. 

Alineaciones confirmadas 

El once confirmado de Portugal

RD Congo forma de la siguiente manera: 

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