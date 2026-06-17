EN VIVO | Portugal 1-0 RD Congo debutan en el Grupo K del Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio Portugal inicia su camino en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo. El encuentro se juega a las 12:00 (hora de Ecuador) en el Estadio de Houston.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez parte como uno de los favoritos del Grupo K y buscará comenzar con una victoria impulsado por figuras como: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Del otro lado estará una selección congoleña que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y que aspira a dar la sorpresa en Houston. Los africanos, liderados en ataque por Cédric Bakambu y Yoane Wissa, intentarán frenar el poder ofensivo portugués en un grupo que también integran Colombia y Uzbekistán.

Sigue el minuto a minuto:

Pausa de hidratación Los jugadores aprovechan la pausa de hidratación para recibir indicaciones técnicas.

RD Congo busca el empate Yoane Wissa remata desde afuera en busca del empate, pero el esférico se pierde por un costado del portero Diogo Costa

¡De cabeza! Goool de Portugal Portugal sorprende a los seis minutos de juego con un gol de Joao Nevez. El mediocampista aprovechó un centro para elevarse a mandar el esférico a las redes.

Empieza el partido Se mueve el balón. Portugal enfrenta a RD Congo.

Selecciones en cancha Portugal y RD Congo entonan los himnos de sus países en el centro del Estadio de Houston.

Alineaciones confirmadas

El once confirmado de Portugal:

RD Congo forma de la siguiente manera: