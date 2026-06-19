'Alá nunca me ha fallado': El mensaje de Koné tras cirugía por fractura en su pierna izquierda

Luego de la dolorosa fractura que Ismael Koné sufrió en el partido Canadá vs. Catar, el jugador canadiense se pronunció en sus redes sociales, donde aseguró no estar molesto por lo ocurrido y confiar en los planes de Dios.

“Alá nunca me ha fallado. A lo largo de mi vida, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué dudar de Él ahora? Especialmente sabiendo que Él sabe y ve todo incluso antes de que suceda. Tiene un plan y una visión para todos nosotros. Esta batalla es una prueba para mi fe y para mi carácter. Y honestamente estoy listo para ello porque Alá nunca te dará un desafío que no puedas superar, y ser puesto a prueba es el mejor regalo de Dios", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

"Su amor y apoyo se han hecho sentir, sinceramente muchas gracias. Ni siquiera pueden imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se acercaron y me tienen en sus oraciones. Le agradezco a Dios por eso porque no todos tienen esta suerte", añadió en su mensaje acompañado de una fotografía en blanco y negro.

"A mis hermanos canadienses: aunque ahora me convierta en asistente técnico para apoyarlos desde la banda, quiero que sepan que los amo desde el fondo de mi corazón y nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicieron ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos", finalizó.

La desafortunada lesión ocurrió el jueves 18 de junio. A los 51 minutos del compromiso el mediocampista del Olympique de Marsella recibió fuerte entrada por parte del catarí Assim Madibo.

Los equipos de emergencia asistieron inmediatamente al jugador y horas después se confirmó que sufrió la fractura de tibia y peroné, cuya recuperación podría tomar entre cuatro y cinco meses.