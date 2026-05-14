Néstor Lorenzo presentó prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia ha dado el primer paso oficial hacia el sueño mundialista de 2026 con el anuncio de una prelista de 55 nombres que combina la veteranía de las glorias vigentes con la frescura de la renovación.

En una rueda de prensa marcada por la expectativa, el seleccionador Néstor Lorenzo reafirmó su confianza en la columna vertebral que ha sostenido su proceso, destacando que la mezcla de experiencia internacional y compromiso táctico será el factor determinante para definir, en apenas unas semanas, a los 26 futbolistas que buscarán la gloria en territorio norteamericano.

El presente de las figuras estelares marca el ritmo de la ilusión cafetera. Luis Díaz llega a esta convocatoria en la cima de su carrera, consolidado como una pieza inamovible en el esquema del Bayern Munich y portando el rótulo de uno de los mejores extremos del mundo.

Por su parte, James Rodríguez, desde el Minnesota United, asume el rol de guía espiritual y creativo del vestuario; a pesar de la distancia competitiva de la MLS, su zurda sigue siendo el argumento principal de un equipo que juega al ritmo de su capitán.

Más allá de los nombres de ataque, Lorenzo ha blindado la convocatoria con sus hombres de máxima confianza en la retaguardia. La presencia de Camilo Vargas en el arco, custodiado por la solidez de Jhon Lucumí y Davinson Sánchez, garantiza una seguridad defensiva que ha sido el sello distintivo de esta etapa.

En el centro del campo, el despliegue físico de Jefferson Lerma y la polivalencia de Jhon Arias se perfilan como los motores necesarios para que Colombia mantenga el equilibrio frente a rivales de alta intensidad.

Con la prelista sobre la mesa, el cuerpo técnico nacional inicia ahora un periodo de observación exhaustiva antes del recorte definitivo programada para finales de mayo.

Los jugadores comenzarán a integrarse a la concentración en Medellín a medida que finalicen sus compromisos de club, con el objetivo de llegar al cien por ciento para el debut mundialista el próximo 17 de junio. La presión es alta, pero el ambiente que rodea a la Tricolor sugiere que este es el proceso más sólido y cohesionado de la última década.