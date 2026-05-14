Noche perfecta para Marco: victoria, estrategia y 1 586 dólares en ¡Ahora Caigo!

La emoción se apoderó de una nueva noche de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, donde Marco Maldonado se convirtió en el gran protagonista del programa de este jueves 14 de mayo de 2026. Desde el inicio del capítulo, el concursante demostró seguridad y rapidez mental, cualidades que lo llevaron a mantenerse firme como líder de la jornada y cerrar la noche con una importante victoria.

El primero en intentar quitarle el puesto fue Felipe Campana, quien anteriormente lideraba la tabla general del ciclo 2. Ambos se enfrentaron en un intenso “Duelo Clásico”, donde Marco logró imponerse y mantenerse en competencia. Gracias a ello, consiguió sus primeros 25 dólares en la huella inicial, marcando el comienzo de una noche llena de triunfos.

Más adelante llegó el turno de Lila Flores, quien antes de competir protagonizó junto a Marco un emotivo cover de “Tu cárcel”, regalando uno de los momentos más entretenidos de la velada. Posteriormente jugaron “Revoltillo”, una dinámica bastante reñida en la que Lila logró quitarle una vida a Marco; sin embargo, no fue suficiente para derrotarlo y terminó cayendo en la plataforma. Marco continuó avanzando y sumó 150 dólares más a su acumulado.

La competencia no bajó de intensidad con la llegada de Orlando Herrera y el juego “A la voz del gallo”. En una verdadera batalla musical, Marco volvió a demostrar su agilidad y consiguió tumbar a Orlando. Aunque después solo pudo sumar un dólar adicional, el concursante comenzaba a sentir la presión al quedarse sin vidas disponibles.

La siguiente participante fue Miryam Núñez, quien se enfrentó a Marco en “Tres sin cambiar”. Aunque Miryam entregó todo en el juego, no logró avanzar. La suerte volvió a sonreírle a Marco en la siguiente huella, donde obtuvo una vida extra que le permitió continuar con más tranquilidad en la competencia.

Luego apareció Juan José Cornejo para disputar otro “Duelo Clásico”. El ritmo del programa seguía siendo frenético, pero Marco dejó claro que no pensaba perder la oportunidad de llegar al duelo final. Su buena racha continuó y consiguió sumar otros 150 dólares, aumentando considerablemente su acumulado de la noche.

Samia Alava también intentó frenar el avance del líder en una nueva ronda de “Tres sin cambiar”, pero un error terminó enviándola al vacío. Después apareció Miguel Estrella, quien fiel a su estilo llevó magia y humor al programa. Sin embargo, esta vez fue Marco quien hizo “desaparecer” a Miguelito al vencerlo y asegurar además 30 segundos para el esperado duelo final.

En la última batalla de la noche, Karina Arguello buscó arrebatarle la clasificación a Marco Maldonado, pero el concursante volvió a imponerse y consiguió su pase al duelo final. Antes de jugar, tuvo que decidir entre llevarse 500 dólares o arriesgarse con la opción de “dividido para dos”. Marco eligió correctamente y elevó su acumulado a 836 dólares.

Finalmente disputó el duelo final con total confianza, consiguió la victoria y cerró una noche espectacular llevándose 1 586 dólares, resultado que lo coloca como el segundo mejor participante en la tabla general del ciclo 2 y mete presión en la competencia.