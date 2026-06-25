Países Bajos vence 3-1 a Túnez y avanza como líder del Grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos derrotó este jueves 25 de junio de 2026, 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el liderato del Grupo F del Mundial 2026, citándose en dieciseisavos de final con Marruecos en un duelo a disputar el lunes en Monterrey (México).

La escuadra de Ronald Koeman logró el triunfo que necesitaba para cerrar la primera fase en cabeza con siete puntos, superando a Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0).

El duelo estuvo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, primera latinoamericana en pitar en una Copa del Mundo masculina.

La mexicana fue la segunda árbitra principal en este Mundial de Norteamérica, después de la estadounidense Tori Penso. La francesa Stéphanie Frappart abrió el camino para el arbitraje femenino dirigiendo en Catar 2022.

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua en el que Países Bajos se impuso con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto 3, Brian Brobbey (7') y Jan Paul van Hecke (62').

Hazem Mastouri (54') descontó provisionalmente para Túnez poniendo bajo presión momentáneamente a Países Bajos, que estaba también pendiente del choque simultáneo entre Japón y Suecia, que concluyó con empate 1-1.

Con su segundo lugar, a los Samuráis Azules les tocó un complejo cruce de dieciseisavos de final ante Brasil en Houston.