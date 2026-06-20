Paraguay se sobrepone a la expulsión de Almirón en la primera eliminación del Mundial

Paraguay, que jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Miguel Almirón justo antes de la pausa, logró una victoria heroica por 1-0 ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Un gol de Matías Galarza en el minuto 2 fue suficiente para que los hombres de Gustavo Alfaro se llevaran una victoria que, además, elimina a Turquía del torneo.

Este resultado también hace que Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asegure la primera plaza del Grupo D, horas después de haberse convertido en el segundo equipo, después de México, en clasificarse para dieciseisavos tras vencer 2-0 a Australia.

El encuentro en Santa Clara, cerca de San Francisco, estuvo marcado por la expulsión de Almirón, que se convirtió en la primera víctima de la llamada "Ley Vinícius".

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino del Benfica Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid Vinicius en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsará a quienes hicieran ese gesto que se volvió común en las canchas.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...), debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

Por taparse la boca

Tras la expulsión, Turquía se adueñó de la pelota y puso cerco al arco defendido por Orlando Gill, con al defensa guaraní cada vez más metida en su área a medida que avanzaban los minutos.

Pero el asedio otomano no se transformó en goles y Paraguay firmó una victoria muy trabajada que le permite asegurar la clasificación si gana en la última jornada contra Australia.

El empate no le valdrá para superar a Australia (que tiene mejor diferencia de goles), pero el equipo guaraní podría meterse como uno de los mejores terceros, aunque dependiendo de los resultados en otros grupos.

Los turcos, que llegaban a Norteamérica con sueños de grandeza y estrellas como el madridista Arda Güler, se convierten en el segundo equipo eliminado, luego de Haití, independientemente de su resultado en la última jornada contra la anfitriona Estados Unidos.