IEcuador contra Curazao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, EE.UU. - 20 de junio de 2026 Pedro Vite de Ecuador en acción con Sherel Floranus de Curazao

El volante ecuatoriano Pedro Vite es un reflejo fiel de la filosofía que promueve Independiente del Valle, una institución que prioriza la formación integral de sus canteranos antes de lanzarlos al profesionalismo. Ahora el jugador nacido en Los Ríos brilla con Ecuador en el Mundial.

Tras llegar al club de Sangolquí en 2014 con apenas 12 años desde su natal Babahoyo, Vite tuvo que afrontar el duro desarraigo familiar a temprana edad. Encontró en el complejo de IDV un segundo hogar donde el crecimiento deportivo y el rendimiento escolar iban de la mano de forma obligatoria.

Su paso por las aulas de la unidad educativa del club no fue uno más; el futbolista demostró el mismo compromiso con los libros que con el balón, impulsado siempre por la firme exigencia de su madre respecto a los estudios.

Gracias a su disciplina y altas calificaciones, Vite alcanzó una de las máximas distinciones académicas al ser nombrado abanderado de la institución. El propio jugador ha recordado con humor e incredulidad aquel momento, reconociendo que le sorprendió gratamente terminar entre los mejores promedios de su promoción.

Finalmente, alrededor de 2019, Vite se graduó como Bachiller de la República, consolidando una etapa académica impecable justo antes de explotar su potencial futbolístico en el primer equipo durante la temporada 2021.

Este logro en las aulas sentó las bases de la madurez y templanza que hoy exhibe en las canchas internacionales, consolidándose como un verdadero embajador del modelo educativo y formativo del conjunto de los "Rayados".