Pelea entre hinchas de Liga de Quito y Barcelona SC empaña banderazo de Ecuador en Nueva York

Cientos de hinchas ecuatorianos se concentraron en Times Square para el famoso banderazo en apoyo a la selección de Ecuador previo a su compromiso con Alemania.

El tradicional banderazo de apoyo a la selección ecuatoriana en Times Square, en Nueva York, se vio empañado por un enfrentamiento entre aficionados de Liga de Quito y Barcelona SC la noche del miércoles 24 de junio.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios seguidores de ambos clubes protagonizando una pelea en medio de la concentración de hinchas ecuatorianos, que se habían reunido para alentar a la Tricolor antes de su decisivo partido ante Alemania en el Mundial 2026.

En las imágenes se observa intercambio de golpes, empujones y agresiones verbales, mientras otros asistentes intentan separar a los involucrados para evitar que el incidente pase a mayores.

El banderazo había congregado a cientos de ecuatorianos residentes en Estados Unidos y turistas que llegaron a Nueva York para acompañar a la Selección Nacional. Sin embargo, los hechos protagonizados por un grupo reducido de aficionados terminaron opacando la fiesta futbolera que se desarrollaba en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Times Square se pintó de amarillo, azul y rojo; miles de ecuatorianos alentaron a la Tri

Tras el mal momento, la mayoría de asistentes continuó con la celebración y el respaldo a Ecuador de cara a su compromiso mundialista que se jugará este jueves 25 de junio a las 15:00.

El partido será transmitido EN VIVO, en señal abierta, por Teleamazonas y teleamazonas.com con una previa desde las 14:00.