Policía mexicana detiene a un hombre que rentaba su acreditación para el Mundial

La policía de México dijo este miércoles que detuvo a un hombre acusado de rentar su acreditación para ingresar a los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebran en la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México dijo en un comunicado que el hombre de 24 años ofrecía su acreditación en renta a través de redes sociales.

Los policías lo detuvieron tras recibir la denuncia de un representante de "los organizadores del Mundial de Fútbol", quien había detectado distintas publicaciones en redes sociales en las que el hombre promovía su acreditación para permitir el acceso a los partidos.

"La persona acudió al lugar para reactivar su pase, por lo que el personal de la organización lo retuvo" y posteriormente fue detenido, dijo la dependencia.

La policía no especificó qué tipo de acreditación tenía el hombre ni los cargos que enfrentaría.