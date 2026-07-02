EN VIVO I Portugal vs Croacia: duelo por los dieciseisavos del Mundial 2026 por Teleamazonas

Estadio Toronto, Toronto, Canadá - 2 de julio de 2026 Cristiano Ronaldo de Portugal durante el calentamiento antes del partido

Solo uno avanzará. El otro hará las maletas. Portugal vs Croacia se enfrenta el 2 de julio de 2026 en un crucial partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cada equipo tiene su propio legado que proteger, y el camino hacia la gloria mundial hace que esta confrontación sea aún más intensa.

Portugal llega a este encuentro tras haber mostrado una mezcla de resultados sólidos en la fase de grupos, destacando su capacidad ofensiva, liderada por figuras como Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. Por su parte, Croacia, que cuenta con una plantilla talentosa y experimentada, espera superar sus retos previos en el torneo y mantenerse en la lucha por el título.

El duelo táctico será igualmente fascinante; el mediocampo portugués intentará dominar la posesión, mientras que Croacia, conocida por su solidez defensiva y contragolpes rápidos, buscará aprovechar cualquier error rival para hacer daño.¿Cuándo juegan Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal vs Croacia está programado para el 2 de julio de 2026, y será uno de los encuentros más anticipados en esta fase del torneo. Se trata de un cruce decisivo en los dieciseisavos de final, donde únicamente los equipos que sepan adaptarse mejor a la presión podrán continuar en la competición.

Para ambos equipos, esta fecha es vital. Mientras Portugal busca reafirmar su estatus entre los grandes del fútbol mundial, Croacia buscará mantener viva la llama de su reciente éxito histórico. La jornada será crucial, no habrá lugar para errores y cada detalle contará.¿A qué hora juegan Portugal vs Croacia y en qué canal verlo?

El partido comenzará a las 18:00 (hora local) en el estadio, donde las emociones estarán a flor de piel. La hora es ideal para captar la atención de los aficionados, prometiendo una audiencia masiva en este emocionante duelo.

¿En qué estadio se juega Portugal vs Croacia?

El estadio del partido será el icónico MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para 82 500 espectadores. Este majestuoso recinto fue elegido por su modernidad y su capacidad para albergar eventos de gran magnitud, convirtiéndose en un escenario perfecto para un duelo de esta importancia.

La historia de este estadio, que ha acogido eventos de talla mundial, añade un aire de expectación al encuentro. Con una atmósfera que embriaga y apasiona, los aficionados están listos para crear un ambiente electrizante durante este enfrentamiento de alto nivel.

Para ambos equipos, jugar en este estadio significará un desafío emocionante. Portugal, con una afición entusiasta apoyando, y Croacia, que busca recuperar el aliento tras sus notables hazañas, sentirán el peso del momento y las esperanzas de sus seguidores.Historial Portugal vs Croacia: ¿quién llega con ventaja?

En el histórico encuentro entre Portugal vs Croacia, ambos equipos se han enfrentado en un total de 10 ocasiones, con un balance favorable para Portugal, que ha salido victorioso en 6 encuentros, mientras que Croacia ha ganado 2 y se han producido 2 empates. Esta tendencia podría jugar un papel importante en la psicología de los jugadores.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en las semifinales de la UEFA Euro 2016, donde Portugal se impuso 2-0 gracias a goles de Ronaldo y Nani, lo que les valió su primer título en un torneo internacional. Este recuerdo todavía resuena en la mente de muchos aficionados.

Un dato de color que destaca es que, sorprendentemente, nunca se han enfrentado en fase de eliminación directa en un mundial, lo que añade un toque de misterio y emoción a este encuentro, ya que ambos equipos buscarán dejar su huella en la historia.Así llegan Portugal y Croacia al partido: forma y contexto

Portugal, en su camino hacia los dieciseisavos, ha mostrado un rendimiento sólido, asegurando el segundo puesto en su grupo. Para avanzar, únicamente necesita evitar una derrota, pero su ambición es claro: quieren dejar una marca auténtica en la competición y demostrar su poderío ofensivo.

Por su parte, Croacia llega con la presión de mejorar su desempeño tras un Grupo que no fue el esperado. Para clasificar, tendrán que ganar, ya que un empate no les servirá, poniendo todo su peso en el ataque para buscar esa victoria esencial que podría cambiar su rumbo en el torneo.

En este contexto, la presión parece decantarse más hacia el lado de Croacia, que no puede permitirse otra decepción. Sin embargo, la experiencia y la calidad de ambos equipos garantizan que este partido será un espectáculo emocionante, donde cualquier cosa puede pasar.