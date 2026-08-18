Partidos de Copa Libertadores y Sudamericana hoy: Horarios, cruces y dónde ver en vivo

Fluminense vs Independiende de Rivadavia en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Sudamérica se paraliza este martes con una jornada clave en las fases eliminatorias de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Los equipos más tradicionales de la región saltan a la cancha en duelos devuelta buscando asegurar un cupo entre los mejores del torneo y mantener vivo el sueño del título internacional.

A continuación, te compartimos la agenda de la jornada, con los partidos programados para este martes 18 de agosto. Conoce los partidos, horarios y las opciones de transmisión para no perderte de ningún detalle de los octavos de final de Libertadores y Sudamericana.

Agenda de Partidos Copa Libertadores

Independiente Rivadavia (ARG) vs. Fluminense (BRA)

Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentan por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras el empate sin goles conseguido en Río de Janeiro, el equipo mendocino buscará la victoria ante su hinchada y sellar su paso histórico a los cuartos de final del torneo.

Hora: 17:00 PM (hora Ecuador)

17:00 PM (hora Ecuador) ¿Dónde ver?: ESPN y Disney Plus

U. Católica (CHI) vs. Estudiantes de la Plata (ARG)

Universidad Católica recibe a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras conseguir un empate 1-1 en la ida jugada en Argentina, ambos equipos saltaran al terreno de juego con el objetivo de sellar su boleto a los cuartos de final.

Hora: 19:30 PM (hora Ecuador)

19:30 PM (hora Ecuador) ¿Dónde ver?: ESPN y Disney Plus

Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)

Deportes Tolima e Independiente del Valle se miden este martes, 18 de agosto, desde las 19:30 (hora de Ecuador y Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El choque corresponde al partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Este encuentro debió reprogramarse tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto, postergando la fecha original del 11 de agosto.

Hora: 19:30 PM (hora Ecuador)

19:30 PM (hora Ecuador) ¿Dónde ver?: ESPN y Disney Plus

Agenda de Partidos Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta (PRY) vs Boca Juniors (ARG)

Boca Juniors visita a Deportivo Recoleta en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras conseguir la ventaja de 3-1 en la ida, el equipo dirigido de Arruabarrena busca cerrar la llave y asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre San Pablo y Bolívar.

Hora: 17:00 PM (hora Ecuador)

17:00 PM (hora Ecuador) ¿Dónde ver?: ESPN y Disney Plus

São Paulo (BRA) vs Bolívar (BOL)

São Paulo y Bolívar se enfrentan en el Estadio Morumbí para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras un duelo parejo y con un empate registrado, el conjunto brasileño piensa en hacer valer su localía para sellar el boleto a la siguiente fase.

El partido de ida, se jugó el pasado 11 de agosto en el Estadio Hernando Siles de La Paz y contó con un gol del ecuatoriano Robert Arboleda.