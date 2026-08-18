Muere Laura Cardoso, leyenda de las telenovelas brasileñas, a los 98 años

La carrera de Laura Cardoso se extendió por más de siete décadas

Laura Cardoso murió la noche del lunes 17 de agosto de 2026, según informó su familia. Las causas de su fallecimiento todavía no han sido divulgadas.

La noticia generó numerosos mensajes de despedida en el mundo de la cultura brasileña.

“Nuestra gran estrella se despidió. Laura Cardoso estará para siempre en nuestros corazones”, señaló su cuenta oficial de Instagram al comunicar su muerte.

La actriz había construido una trayectoria con más de 100 trabajos entre televisión, cine, radio y teatro.

De las radionovelas a la televisión

Nacida en 1927 en São Paulo, en una familia de inmigrantes portugueses, Cardoso comenzó su carrera cuando todavía era adolescente, participando en radionovelas.

En la década de 1950 dio el salto a la televisión y formó parte de las primeras producciones de telenovelas de Brasil.

Entre sus primeros trabajos televisivos estuvieron ‘Las pupilas del señor rector’ (1970) y ‘Los Inocentes’ (1974).

Con el paso de los años se convirtió en una presencia habitual de las producciones brasileñas.

Sus grandes papeles en Globo

Cardoso también trabajó en algunas de las producciones más conocidas de TV Globo, donde participó en telenovelas como ‘Mujeres de arena’ (1993), ‘Camino de las Indias’ (2009) y ‘Sol Naciente’ (2016).

Su trayectoria también estuvo ligada al teatro de São Paulo, donde participó en producciones como ‘Plantão 21’ y ‘Camino de salvación’.

Su trabajo en distintos formatos la convirtió en una de las actrices más longevas y reconocidas de Brasil.

El legado de Laura Cardoso

En una de sus últimas entrevistas, publicada en 2023 por Folha de São Paulo, Cardoso habló sobre el legado que esperaba dejar después de tantos años de carrera: “Espero haber dejado buenos ejemplos, recuerdos bonitos de trabajos y que todo lo bueno sea visto de nuevo”.