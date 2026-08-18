Quito: Fingió ser funcionaria del Gobierno para cobrar miles de dólares por cupos en la Policía.

La Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la condena de siete años de privación de libertad contra Ana Belén M. por el delito de estafa.

La procesada engañó a varias familias haciéndose pasar por funcionaria del Ministerio del Interior para ofrecer supuestos ingresos a las filas policiales.

En la audiencia de apelación, la defensa de la procesada intentó alegar una supuesta valoración errónea de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el tribunal desechó los argumentos y dejó en firme la pena máxima impuesta en primera instancia.

Siete años de prisión por estafa

Según la investigación fiscal, la mujer convenció a la víctima principal de que se desempeñaba como ingeniera en la oficina de preparación y recepción de carpetas del Ministerio del Interior.

Para dar mayor credibilidad al engaño, afirmó que su esposo era capitán de policía e instructor oficial.

Bajo la promesa de asegurar el ingreso de su hijo y dos sobrinos a la Escuela Superior de Policía, la procesada recibió USD 46 500 (USD 15 500 por cada aspirante).

"El perjudicado entregó el dinero creyendo en el supuesto cargo de la acusada, pero tras meses de evasivas descubrió la falsedad del proceso" Fiscalía General del Estado.

Descubierta en la recepción del Ministerio

El engaño se mantuvo durante varios meses entre excusas por los retrasos en los trámites. .

La farsa llegó a su fin el 20 de diciembre de 2019, cuando la procesada citó al denunciante ya los tres jóvenes en las instalaciones del Ministerio del Interior.

Allí les iba a realizar una presunta "entrevista formal", dándoles incluso indicaciones sobre cómo debían vestir.

Al llegar a la recepción de la entidad gubernamental, los funcionarios informaron a los afectados que Ana Belén M. no trabajaba en esa cartera de Estado.

Ese fue el momento en que el perjudicado confirmó que había sido víctima de una estafa.

Durante la sustanciación del proceso, otras dos víctimas rindieron testimonio y confirmaron haber sido engañadas mediante el mismo modus operandi.