Último entrenamiento de La Tri previo al partido con Alemania por seguir en el Mundial

La selección de Ecuador realizó su último entrenamiento en Columbus, previo al partido con Alemania.

La selección de Ecuador realizó este miércoles 24 de junio su último entramiento previo al partido frente a Alemania en la tercera fecha del Mundial 2026, que se jugará el jueves 25 en Nueva Jersey.

Se tiene previsto que a las 14:30 de este miércoles, La Tri viaje, en un vuelo charter, desde Columbus a Newark para continuar su preparación, según información de proporcionada a los medios de comunicación.

La Selección, dirigida por Sebastián Beccacece, se juega su última oportunidad de continuar el sueño mundialista. Para obtener la clasifiación directa, La Tri deberá ganarle a Alemania y esperar que Curazao le gane a Costa de Marfil.

De no obtener estos resultados, Ecuador se quedará en la tabla de mejores terceros, de la cual solo clasifican ocho equipos.

¿Qué necesita la Selección de Ecuador para clasificar a los dieciseisavos del Mundial?

Actualmente la Tricolor se ubica tercera del Grupo E con un punto. Alemania y Costa de Marfil liderán la tabla con seis y tres unidades, respetivamente. Y de último está Curazao con un punto.

Grupo E - Mundial 2026 Grupo E Mundial 2026 - Fecha 2 Pos Selección Pts PJ G E P GF GC DG 1 Alemania 6 2 2 0 0 9 2 +7 2 Costa de Marfil 3 2 1 0 1 2 2 0 3 Ecuador 1 2 0 1 1 0 1 -1 4 Curazao 1 2 0 1 1 1 7 -6

El partido ante Alemania se jugará el jueves, a las 15:00 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO, en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com.